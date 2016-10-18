С обвиненного в допинге красноярского скелетониста временно сняли отстранение

Скелетонист из Красноярска Александр Третьяков оказался в списке из 9 спортсменов, с которых временно сняли пожизненную дисквалификацию за антидопинговые нарушения. Об этом сообщает Федерация бобслея и скелетона России.

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Напомним, в ноябре Международный Олимпийский комитет (МОК) принял решение о пожизненной дисквалификации и лишении медалей Игр нескольких российских спортсменов. Среди них оказались двое красноярцев — скелетонист Александр Третьяков и бобслеист Дмитрий Труненков.

Накануне на сайте Федерации бобслея и скелетона России появилось сообщение о том, что с девяти российских спортсменов, которых пожизненно дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, снимут временное отстранение. Отмена будет действовать до получения мотивировочной части решения комиссии МОК. До этого времени спортсмены смогут участвовать в соревнованиях, а официальные лица представлять Россию на любых мероприятиях IBSF. В понедельник, 4 декабря, федерация предоставит пакет документов в спортивный арбитраж в Лозанне.

В списке восстановленных 9 спортсменов: Александр Третьяков, Елена Никитина, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Ольга Потылицина, Мария Орлова, Александр Зубков и Сергей Чудинов. Спортсмены выступят на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге, который пройдет с 8 по 10 декабря.