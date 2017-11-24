В Красноярске выберут лучшую зимнюю витрину красноярских кафе и магазинов

В Красноярске выберут лучшую зимнюю витрину предприятий торговли и услуг, сообщили в пресс-службе городской администрации. Соответствующая номинация открыта в городском конкурсе «Самый благоустроенный район», который в этом году впервые проходит зимой.

Победитель номинации «Лучшая зимняя витрина предприятия торговли и услуг» выиграет грант в размере 120 тысяч рублей. Награды предусмотрены и за второе и третье места — 90 000 и 65 000 рублей соответственно. При определении победителей члены конкурсной комиссии будут учитывать качество тематического оформления витрины, общее художественное решение и световое оформление композиции. Предприниматели, желающие принять участие в конкурсе, могут подавать заявки в районные администрации.

Помимо бизнесменов, участие в конкурсе могут принять и горожане. Для них открыта номинация «Самый лучший зимний двор многоквартирного дома». Подавать заявки на участие в конкурсе можно уже сейчас.

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Как и летом, конкурс «Самый благоустроенный район» зимой проводится в два этапа. Предварительный (районный) этап проходит до 15 декабря. Оценит участников конкурсная комиссия, которая создана в каждом районе. Городской этап, где будут соревноваться победители районного этапа, пройдёт с 26 по 30 декабря. Подведение итогов по номинациям зимнего периода состоится до 30 января.

Напомним, конкурс «Самый благоустроенный район» в этом году впервые проходит летом и зимой. В летнем этапе конкурса самым благоустроенным был признан Советский район Красноярска.