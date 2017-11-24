Дайджест Newslab.ru: Крыльцо запили мне!

Приставам с дракой пришлось отпиливать крыльцо свадебного салона в центре Красноярска. Посмотрите, что вытворяют скандальные бизнесмены!

«Сербия идеально подходит для русских»: как Аня нашла свой новый дом Newslab.ru продолжает искать истории о красноярцах, которые решили круто изменить свою жизнь — уехать в другую страну. Анна Максимович переехала в Сербию в 2009 году — на родину своего супруга, в незнакомый Белград. Спустя 9 лет она решилась рассказать нам о своей новой жизни — об удивительном народе, который считает русских своими братьями, о магическом городе, который не похож ни на что на свете, и том, как она изменилась благодаря всему этому.

Кино на выходных: Плохие мамочки, Сэлинджер, пёс Де Ниро и коты в Стамбуле Приличные матери снова устраивают безобразие, Джером Сэлинджер приходит к славе, бандиты спасаются от злобной собаки, друзья грабят банк, а кошки в Стамбуле гуляют сами по себе. Смотрите, что нам приготовили кинотеатры на этих выходных.

Самые горячие новости дня:

В Красноярском крае точечно изменили структуру правительства

В больнице Красноярска умерла избитая одноклассницей школьница

В Красноярск на выходные придет морозная погода