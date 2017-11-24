На обновление ЖКХ Красноярского края направили более 800 млн рублей

В 2017 году на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края затратили 835,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе министерства строительства ЖКХ.

Для подготовки к отопительному сезону в 57 территориях региона капитально отремонтировали 44 км инженерных сетей, 27 котельных, 19 водозаборов, 24 водонапорных башен и других объектов коммунального хозяйства. Общая сумма субсидий краевого бюджета на эти цели составила 500 млн рублей.

На строительство и проектирование 12 коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения выделили 335,6 млн рублей. В текущем году завершилось строительство водозаборных сооружений в Игарке, модульной котельной в селе Дзержинском Дзержинского района, модульных очистных сооружений канализации в поселке Шапкино Енисейского района.

Завершается строительство модульной котельной в селе Запасной Имбеж Партизанского района, готовы проекты очистных сооружений в поселке Березовка Березовского района, селе Тасеево Тасеевского района и посёлке Балахта Балахтинского района, котельной в селе Тесь Минусинского района.

Материалы по теме На обновление ЖКХ и строительство в Красноярском крае направят более 30 млрд рублей

В настоящее время проводятся конкурсы на строительство котельной в селе Тесь Минусинского района и очистных сооружений в поселке Березовка Березовского района с приобретением технологического оборудования (плановое завершение работ в 2018 году). Завершается проектирование очистных сооружений в поселке Ильичево Шушенского района.

В рамках краевой подпрограммы «Чистая вода» построены водозаборные сооружения в селе Абалаково Енисейского района и водозаборные сооружения в селе Горошиха Туруханского района, также идет строительство станции второго подъема с установкой комплекса очистки воды для села Хатанга Таймырского района.