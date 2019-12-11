Полицейские снова не позволили проехать три тысячи километров автобусу без тормозов (видео)

В воскресенье дорожные полицейские задержали в Красноярске очередной автобус, который отправлялся в столицу Киргизии с неисправными тормозами.

Международный автобус «Красноярск — Бишкек» инспекторы ДПС остановили в краевом центре вчера, 10 декабря, около 14:30. Во время проверки выяснилось, что тормозная система автобуса неисправна. Но это не остановило водителя, который собирался проехать почти 3 тыс. километров и через 60 часов доставить 45 человек в столицу Киргизии.

В отношении мужчины составили административный материал за управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой. Ему грозит штраф — 500 рублей. Автобус отправили на специализированную стоянку.

При проверке документов у пассажиров, полицейские нашли трех нелегалов. Нарушителей миграционного законодательства пообещали выдворить из России принудительно.

Это уже третий случай, когда автобусы «Красноярск — Бишкек» выезжают из краевого центра неисправными — первый остановили 17 ноября, а второй 1 декабря. По данным красноярского автовокзала, рейсы в Бишкек четыре раза в неделю совершает три фирмы — ООО «Лотос», ООО «БЖС-Транс» и «Транс-Союз-Азия / Маршрут». В ГИБДД не уточнили, какой именно фирме принадлежит неисправный автобус.