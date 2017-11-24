В «Красном Яре» четыре часа удерживали 89-летнюю бабушку из-за продуктов в сумке

Житель Красноярска пожаловался на произвол службы контроля одного из гастрономов сети «Красный Яр», где задержали его пожилую мать. Со слов мужчины, это произошло 8 декабря в магазине на улице Ленина, 128 (остановка «Агропром»).

С его слов, пожилая женщина переложила будущие покупки в сумку, как часто для удобства делают пожилые люди (перед кассой они выкладывают товары из сумки, рассчитываются и снова складывают назад). Но это не понравилось сотрудникам контроля магазина, которые решили задержать бабушку.

«Без объяснения причин вытащили из очереди в кассу, не представившись, не дали позвонить, составили протокол, вызвали полицию, продержали 4 часа и лишь потом отпустили. А человеку 89 лет. Инвалид. Зрение, астма, невралгия и прочее. Труженик тыла. Ветеран Труда. Ей просто тяжело толкать тяжелую магазинную телегу и поэтому несла все покупки в своей сумке», — пояснил мужчина на своей странице в социальной сети.

После случившегося женщина не спала две ночи, испугавшись, что ее будут судить. «Она уверена, что ее будут судить. Ее конкретно запугали. А какую-то бумагу, (она не помнит, какую) она все-таки подписала», — пояснил сын, добавив, что у женщины проблемы с памятью.

Прочитав его жалобу в социальной сети, красноярцы разделились во мнении. Одни заступились за продавцов и охранников сети «Красный Яр», другие — раскритиковали их работу и предложили мужчине обратиться в прокуратуру.

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Представители сети гастрономов пояснили, что торговый зал этого магазина контролируют сами сотрудники, а не охранная фирма. Они могут предложить покупателю пройти в служебное помещение, если у них есть основания полагать, что он вышел за линию касс и собирается уйти из магазина, не оплатив покупку. Эти стандарты применяются независимо от пола или возраста покупателя.

PR-менеджер компании «Красный Яр» Борис Малышев заявил, что по данному факту уже провели проверку, но ее результаты огласят только после урегулирования конфликта с родственниками женщины.