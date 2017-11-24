Четверых гаишников премировали за отказ от взятки

Начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий поощрил сотрудников ГИБДД, которые отказались от взяток. Награждение прошло 12 декабря.

Речицкий премировал сразу четверых полицейских. По 10 тысяч рублей получили сотрудники берёзовской полиции: капитан Александр Трищенко и младший лейтенант Дмитрий Головацкий. Летом этого года в ночное время они остановили машину ГАЗ и выявили сразу несколько нарушений. Водитель был пьян и не имел прав. Кроме того, он не был пристегнут ремнём безопасности и ездил с просроченной страховкой. Автомобилист предложил полицейским 10 тысяч рублей, чтобы те не составляли протоколы о нарушениях, но они отказались.

Еще двое дорожных полицейских получили премии по 5 тысяч рублей. Это инспекторы красноярского полка ДПС: капитан Евгений Халтурин и лейтенант Александр Никитин. Им взятку в 5 тысяч рублей предложил пьяный водитель автомобиля Lexus, которого они остановили ноябрьской ночью.

«Сотрудников ГИБДД поощрили за добросовестное выполнение служебных задач повышенной сложности, профессионализм и стойкую антикоррупционную позицию», — пояснили в пресс-службе полиции.