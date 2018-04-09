«Приезжих тут не любят»: откровения жительницы элитного поселка в Удачном

На западе краевого центра, между Енисеем и улицей Лесной, на несколько километров протянулся поселок Удачный. Принято считать это место элитным. Но настоящий Удачный — разный. Есть тут и дорогие коттеджи, и ветхие бараки, и стриженые газоны, и разбитые ВАЗоны, и пушистые альпаки, и бродячие собаки.

Более ста лет назад на живописном берегу Енисея начали строить себе дачи богатые купцы. Тут же высадили сосновый бор. Вокруг простирались пашни, а в советское время — совхозные поля. На рубеже XXI века вместо капусты на полях начали расти коттеджи.

Сейчас среди сосен по-прежнему спрятаны резиденции властей предержащих, а еще санаторий и остатки пионерлагерей. Рядом на закрытой территории — ЖК «Удачный» с таунхаусами и дорогими квартирами. С другой стороны бора — Свято-Успенский монастырь. Почти вся остальная территория отдана под индивидуальную коттеджную застройку, и лишь несколько кирпичных и деревянных многоквартирных двухэтажек ютятся то тут, то там.

Судя по новостям, ЧП все же не обходят стороной это царство достатка и благополучия. Совсем недавно на подземной парковке закрытого ЖК злодеи вскрыли почти десяток машин. Были тут и громкие похищения, и встречи с медведями в окрестностях. Да что там говорить, даже антивандальную лавочку — и ту однажды украли.

Цены на недвижимость в Удачном кусаются. Простой дом в 90 м² прямо на берегу Енисея продается за 7 млн руб. За 20 млн можно купить большой коттедж площадью около 300 м². Самый дорогой лот, который удалось найти, — большая усадьба за 130 млн рублей. Самый дешевый — домик 21 м² за 690 тысяч на территории детского противотуберкулезного санатория.

Рассказать нам о жизни в Удачном, а точнее в одноименном жилом комплексе, согласилась молодая мать двоих детей. Вот ее история:

«Мы с мужем купили таунхаус в микрорайоне „Удачный“ около двух лет назад. Нам понравилось, что поселок относительно близко к центру, тут закрытая территория, городская прописка. Здесь хорошо жить семьям с детьми, есть прогулочные зоны, детские площадки, частные садики, пруд и мини-зоопарк. Сюда даже автобус ходит!»

«Личного участка земли у владельцев таунхаусов нет, только небольшая лужайка. Зато есть отдельный вход в дом. Перед дверью можно не только оставить машину, но и бросить коляски, велосипеды, самокаты», — рассказала местная жительница.

«На территории ЖК очень чисто и ухоженно, — похвалила она управляющую компанию. — Дворники убираются даже тогда, когда убирать нечего. Почти каждое утро к дому подъезжает грузовичок с электродвигателем, чтобы не будить жителей, забирает мусор из баков и увозит его в большие мульды, которые стоят в специальном месте. Правда, там мусор подолгу лежит, и некоторым соседям это сильно не нравится. Снега на Удачном нет уже давно — его регулярно вывозят. Иногда это даже расстраивает, потому что покатать детей на санках невозможно. Летом везде газоны и цветы».

А так выглядело место под таунхаусами 13 лет назад:

Один из главных плюсов района — чистый воздух. Минус — стоимость проживания.

«Местные не слышали про „черное небо“, — радуется молодая мама. — Микрорайон находится за горой, на берегу Енисея, тут всегда есть спасительный ветерок. Голубое небо, правда, дорогое во всех смыслах. Таунхаус стоит 10–12 млн руб. Но это цена за голые кирпичные стены. Его отделка — головная боль владельца, и обойдется она минимум в половину стоимости дома. Из городских централизованных благ здесь только холодная вода, канализация и электричество. Неплохо, но самостоятельное производство тепла и горячей воды выливается в круглую сумму. Коммунальные платежи зимой колеблются в районе 18–25 тыс. рублей в месяц».

«Кроме высокой стоимости покупки и содержания таунхауса, есть и другие минусы, — добавляет жительница Удачного. — Бродячие собаки буквально замучили. Наша управляющая компания регулярно отправляет заявки на отлов в службу 005. Результат нулевой. Споры с УК вообще происходят регулярно по самым разным поводам. Жители жалуются на некачественную работу, оппоненты — на космические долги. Кроме того, соседи недовольны разрушающейся кое-где брусчаткой, а также „туристами“ — гостями микрорайона, которые приезжают сюда погулять. Формально вокруг таунхаусов муниципальная территория, но каждый дом платит за содержание поселка 6-8 тыс. руб. в месяц. И когда приезжие мусорят или пьют пиво на лавочках, местные негодуют».

«А мы ни с кем не спорим и просто наслаждаемся жизнью», — улыбаясь, заканчивает свой рассказ жительница посёлка.

Хорошо в Удачном, главное — за ограду не выходить!

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