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«Приезжих тут не любят»: откровения жительницы элитного поселка в Удачном

«Приезжих тут не любят»: откровения жительницы элитного поселка в Удачном

Интернет-газета Newslab.ru
09.04.2018
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Более ста лет назад на живописном берегу Енисея начали строить себе дачи богатые купцы. Тут же высадили сосновый бор. Вокруг простирались пашни, а в советское время — совхозные поля. На рубеже XXI века вместо капусты на полях начали расти коттеджи.

Дореволюционный Удачный
Источник: www.kraskompas.ru

Сейчас среди сосен по-прежнему спрятаны резиденции властей предержащих, а еще санаторий и остатки пионерлагерей. Рядом на закрытой территории — ЖК «Удачный» с таунхаусами и дорогими квартирами. С другой стороны бора — Свято-Успенский монастырь. Почти вся остальная территория отдана под индивидуальную коттеджную застройку, и лишь несколько кирпичных и деревянных многоквартирных двухэтажек ютятся то тут, то там.

Судя по новостям, ЧП все же не обходят стороной это царство достатка и благополучия. Совсем недавно на подземной парковке закрытого ЖК злодеи вскрыли почти десяток машин. Были тут и громкие похищения, и встречи с медведями в окрестностях. Да что там говорить, даже антивандальную лавочку — и ту однажды украли.

Так Удачный выглядит с высокого берега в Академгородке. Коттеджи, сосны, стройные ряды таунхаусов и снова коттеджи.
Одна из главных достопримечательностей Удачного — Свято-Успенский мужской монастырь (комплекс белых зданий с храмом на берегу реки).
Набережная Енисея у стен монастыря благоустроена. Кстати, выйти к воде в Удачном можно далеко не везде. Здесь — одно из самых популярных у гуляющих мест.
Рядом с территорией монастыря — здание-памятник: летняя архиерейская резиденция. Годы постройки — 1879-1883.
Потертое красное кресло нашлось на крыльце архиерейского дома.
Еще одна достопримечательность Удачного — санаторий, до 1986 года — дом отдыха «Енисей». Открыт в 1920-х.
Дом отдыха создан на месте бывших купеческих дач. До наших дней дожили корпуса начала ХХ века, 20-х годов.
А эта статуя женщины при заброшенном летнем кафе — привет из 1990-х.

Цены на недвижимость в Удачном кусаются. Простой дом в 90 м² прямо на берегу Енисея продается за 7 млн руб. За 20 млн можно купить большой коттедж площадью около 300 м². Самый дорогой лот, который удалось найти, — большая усадьба за 130 млн рублей. Самый дешевый — домик 21 м² за 690 тысяч на территории детского противотуберкулезного санатория.

Рассказать нам о жизни в Удачном, а точнее в одноименном жилом комплексе, согласилась молодая мать двоих детей. Вот ее история:

«Мы с мужем купили таунхаус в микрорайоне „Удачный“ около двух лет назад. Нам понравилось, что поселок относительно близко к центру, тут закрытая территория, городская прописка. Здесь хорошо жить семьям с детьми, есть прогулочные зоны, детские площадки, частные садики, пруд и мини-зоопарк. Сюда даже автобус ходит!»

Так выглядит здешняя типичная улочка. Самокат можно припарковать просто на улице, никто на него не покусится.
Это закрытый ЖК «Удачный». Вдоль улицы Лесной — 6—7-этажные дома, в глубине — ряды таунхаусов.
В центре — прогулочная зона.
Гастроном, пара ресторанчиков и частных детсадов, фитнес-центр — здесь есть минимальный инфраструктурный набор.
Есть даже ресторан с прудом. В пруду летом плавают золотистые карпы
И небольшой зоопарк с альпаками и пумой. «Альпаки плюются!» — гласит предупреждение. Пума ходит из угла в угол вольера и смотрит на мохнатых соседей как на обед.
Управляющая компания следит за порядком на искусственных газонах.
Хотите, чтобы таким был весь Красноярск?

«Личного участка земли у владельцев таунхаусов нет, только небольшая лужайка. Зато есть отдельный вход в дом. Перед дверью можно не только оставить машину, но и бросить коляски, велосипеды, самокаты», — рассказала местная жительница.

«На территории ЖК очень чисто и ухоженно, — похвалила она управляющую компанию. — Дворники убираются даже тогда, когда убирать нечего. Почти каждое утро к дому подъезжает грузовичок с электродвигателем, чтобы не будить жителей, забирает мусор из баков и увозит его в большие мульды, которые стоят в специальном месте. Правда, там мусор подолгу лежит, и некоторым соседям это сильно не нравится. Снега на Удачном нет уже давно — его регулярно вывозят. Иногда это даже расстраивает, потому что покатать детей на санках невозможно. Летом везде газоны и цветы».

А так выглядело место под таунхаусами 13 лет назад:

Поля и первые коттеджи Удачного, 2005 год

Один из главных плюсов района — чистый воздух. Минус — стоимость проживания.

«Местные не слышали про „черное небо“, — радуется молодая мама. — Микрорайон находится за горой, на берегу Енисея, тут всегда есть спасительный ветерок. Голубое небо, правда, дорогое во всех смыслах. Таунхаус стоит 10–12 млн руб. Но это цена за голые кирпичные стены. Его отделка — головная боль владельца, и обойдется она минимум в половину стоимости дома. Из городских централизованных благ здесь только холодная вода, канализация и электричество. Неплохо, но самостоятельное производство тепла и горячей воды выливается в круглую сумму. Коммунальные платежи зимой колеблются в районе 18–25 тыс. рублей в месяц».

По другую сторону бора есть школа и почта. Муниципальных детсадов и поликлиник в Удачном нет.
Добраться до Удачного можно на единственном автобусе № 12. Он заезжает в обе части поселка, и слева, и справа от перекрестка Лесной с проспектом Свободным.
Похоже на окрестности Самарканда, но нет. Это весенний Красноярск.
На территории индивидуальной застройки каждый владелец старается максимально отгородиться от мира. Здесь даже улицы перекрывают, например, шлагбаумами...
... цепями...
... или вот такими патриотичными бетонными конструкциями. Интересно, легальны ли такие меры? Кто пропустит экстренные службы, если они вдруг понадобятся?
Зато свободные для проезда улицы Удачного — это типичный Красноярск. Здесь тоже есть глубокие лужи...
... и кучи мусора.

«Кроме высокой стоимости покупки и содержания таунхауса, есть и другие минусы, — добавляет жительница Удачного. — Бродячие собаки буквально замучили. Наша управляющая компания регулярно отправляет заявки на отлов в службу 005. Результат нулевой. Споры с УК вообще происходят регулярно по самым разным поводам. Жители жалуются на некачественную работу, оппоненты — на космические долги. Кроме того, соседи недовольны разрушающейся кое-где брусчаткой, а также „туристами“ — гостями микрорайона, которые приезжают сюда погулять. Формально вокруг таунхаусов муниципальная территория, но каждый дом платит за содержание поселка 6-8 тыс. руб. в месяц. И когда приезжие мусорят или пьют пиво на лавочках, местные негодуют».

«А мы ни с кем не спорим и просто наслаждаемся жизнью», — улыбаясь, заканчивает свой рассказ жительница посёлка.

Хорошо в Удачном, главное — за ограду не выходить!

Мало кто знает, но тут есть не только элитное жилье всех мастей, достроенное и не очень.
Здесь стоят и вот такие симпатичные кирпичные двухэтажки.
И старинные бревенчатые бараки. С удобствами!
И обычные деревенские дома.
Это детская площадка в самом дорогом районе Красноярска.
Автопарк далеко не весь представительского класса.
Плюшевый пес устал от таких контрастов и закрыл глаза ушами.
А эта шерстяная банда не отчаивается. Нежится на солнышке и иногда терроризирует окрестности.
Переезжайте в Удачный!

Если вам нравятся такие фоторепортажи, посмотрите наши походы по Академгородку, Южному берегу или Парашютке.

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