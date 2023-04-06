«И снова мяч в игре!»: фоторепортаж с теннисного турнира памяти легендарного директора ЭХЗ

XIV открытый турнир по настольному теннису «Кубок Зеленогорска», посвященный памяти директора ЭХЗ Анатолия Николаевича Шубина, собрал на стадионе «Труд» более 110 спортсменов из Красноярского и Алтайского краев, Томской, Кемеровской и Иркутской областей. Newslab рассказывает о том, как прошли соревнования, и делится лучшими кадрами.

Турнир уже многие годы проходит при поддержке АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края). Нынешние состязания получились особенно яркими.

Как отметил старший тренер отделения настольного тенниса спортшколы «Юность», главный судья соревнований Олег Гученко, в турнир по традиции было заявлено много юных спортсменов, для которых Кубок стал «проверкой боем» перед первенством Сибирского федерального округа. «Расти можно только в играх с более сильными соперниками», — подчеркнул тренер.

И, конечно, интересно было посмотреть на зеленогорских воспитанников, которые уже превратились в зрелых мастеров и сегодня выступают за барнаульский мастерский клуб «Алтай» и начали тренерскую карьеру в краевой школе олимпийского резерва под началом также бывшего зеленогорца Степана Багияна. Именно алтайцы навели больше всего шороха. Их ждали, под них даже время проведения турнира немного сдвинули. И болельщики оценили этот ход организаторов по достоинству.

КМС Елизавета Старицина (ЭХЗ) не смогла высоко подняться по турнирной таблице «в личке» и свой медальный шанс реализовала в парных разрядах. В дуэте с КМС Алёной Овсянниковой (Красноярск) Елизавета добралась до финала. Встреча с девушками из Барнаула Анной Постниковой и КМС Дарьей Фоминой складывалась в целом благоприятно, Елизавета и Алёна вели по партиям, но в пятой партии в концовке барнаульские девушки оказались стабильней и победили. Третье место заняли «наши алтайцы» (так в атомном городе называют бывших зеленогорских воспитанниц) МС Ярослава Петраченко и КМС Ярославна Зоркова.

В личном женском первенстве болельщики сорвали голос, болея в полуфинале за Зоркову во встрече с МС Анастасией Шкуренко (Красноярск) и за Петраченко в игре с Овсянниковой. Но красноярки победили. Зоркова уступила со счетом 0:3, Петраченко — 2:3. Именно игра Петраченко — Овсянникова стала самой упорной и интересной у женщин. В финале Овсянникова без труда разгромила Шкуренко. Третье место заняла Петраченко, победившая Зоркову 3:0.

Новая чемпионка не впервые участвует в турнире, и, как она сказала, за эти годы он стал почти родным. И победить в Зеленогорске — это очень престижно. Не исключено, что вскоре Алёна привезет на соревнования уже своих воспитанников — она будущий тренер и набрала первую группу.

Из молодежи можно отметить выступление юной зеленогорки Варвары Абалмасовой, занявшей в борьбе с опытными игроками 8 место.

В смешанных парах в финале пара «наших алтайцев» Ярослава Петраченко — МС Дмитрий Осипов уверенно «раскатала» баранульских мастеров Дарью Фомину и Илью Ронина — 3:0. Третье место заняли Ярославна Зоркова и Матвей Кондаков (Барнаул).

По традиции главное внимание было приковано к мужским соревнованиям. В первую очередь потому, что спустя пять лет впервые в родном городе выступил Дмитрий Осипов, который сегодня представляет Барнаул.

Суперигра получилась в парах. Ронин и Осипов зарубились с Кондаковым и МС Георгием Шефер (Барнаул). Каждая из пяти партий стала украшением соревнований, зрители шумели, как на футболе. Но, к сожалению, в пятой партии в игре на больше-меньше Дмитрию Осипову не удалось сделать подарок землякам. Победили Кондаков и Шефер.

Третье место заняла красноярская пара Сергей Самигуллин — Егор Коротаев.

В мужском финале Дмитрий Осипов встретился с прошлогодним обладателем Кубка Зеленогорска — красноярским КМС Сергеем Самигуллиным. Первую партию Дмитрий откровенно слил со счетом 2:11. Но во второй партии реабилитировался, победив со счетом 11:5. В третьей партии шло ровное сражение, красноярец победил — 11:8. Четвертая партия закончилась с аналогичным счетом, но в пользу Дмитрия. В пятой партии в зале напряжение держалось до счета 7:5, а потом болельщики погнали Осипова вперед, и он «взял» четыре шара подряд — 11:5! Красивая победа, красивое возвращение Димы! Хоть кубок и достался Барнаулу, зеленогорцы знают, где парень начинал спортивную карьеру.

«Бронзу» завоевал Матвей Кондаков, самый эмоциональный игрок соревнований.

После игры Дима Осипов сказал, что очень рад сыграть дома, и подарил победу всему Зеленогорску. Сейчас Дима продолжает учиться, занимается тренерской работой, выступает за клуб «Алтай» в российском клубном чемпионате. В настольный теннис пришел и младший брат Дмитрия — Вадим, осваивающий сегодня под началом Олега Гученко азы этого вида спорта, который дарит столько положительных эмоций.

Председатель городской федерации настольного тенниса Андрей Агасян поздравил всех участников и зрителей с прошедшим праздником спорта и отметил традиционную поддержку турнира со стороны Электрохимического завода.

Интернет-газета Newslab,

фото: пресс-служба ЭХЗ