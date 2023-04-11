Химический «светофор» и воздушная пушка: железнодорожники устроили красноярским школьникам научное шоу по безопасности

Красноярские школьники стали участниками нового образовательного проекта КрасЖД «Без фокусов!». Чтобы помочь детям усвоить правила поведения на железной дороге, специалисты магистрали организовали для них настоящее научное шоу. В специальном вагоне-тренажёре им продемонстрировали физические и химические опыты, каждый из которых был связан с каким-либо правилом. Корреспондент Newslab тоже побывал на этом необычном уроке.

Железнодорожные вагоны бывают разными. В одних установлены сидения, как в автобусах, в других — полки, на которых можно спать. Но, оказывается, бывают и учебные вагоны с партами и интерактивными досками. Именно такой вагон ждал на станции Злобино младшеклассников из красноярских школ № 90 и 55 — он и стал площадкой для научного шоу. Кстати, обе школы расположены рядом с магистралью.

Железнодорожники регулярно проводят в школах Красноярска уроки по безопасности в игровой форме — вместе с детьми они уже создавали мультфильмы, моделировали железную дорогу, а в этот раз использовали для иллюстрации правил законы физики и химии.

Небольшая лекция перед вагоном от машиниста Дмитрия Скрипкина помогает третьеклассникам понять тему необычного урока. Они достаточно уверенно перечисляют основные правила поведения на перроне и закидывают сотрудника КрасЖД вопросами, подчас неожиданными — про вес поезда и про то, что же произойдет с человеком, который решит перебежать пути перед близко идущим поездом (спойлер — ничего хорошего — почти все такие случаи заканчиваются трагически).

Внутри вагона—тренажера детей ждут два лектора, на этот раз не в форме железнодорожников, а в белых халатах. Это модераторы шоу — они на наглядных примерах демонстрируют школьникам, как законы физики и химии «работают» на железной дороге.

«Если от небольшого напряжения кусок медной проволоки рассыпался на мелкие кусочки, что будет с человеком, попавшим под напряжение 27 тысяч вольт?», — спрашивают у ребят модераторы.

Опыты с электричеством и «катушкой Тесла» наглядно показали детям, почему нельзя подниматься на вагоны, над которыми находятся провода со смертельно высоким напряжением. А «Опыт Бернулли» позволил убедиться, что поток воздуха обладает колоссальной силой и затянет под поезд любого, кто приблизится к нему — делать это категорически недопустимо.

Кроме этого, дети узнали, что быстро остановить многотонный поезд просто невозможно. Его тормозной путь — около 1 км. Это им наглядно продемонстрировали с помощью маятника Ньютона.

За два дня работы на научном шоу «Без фокусов» побывали около 250 школьников Красноярска. Дети с удовольствием участвовали в экспериментах, благодаря которым они смогли не только запомнить правила поведения, но и почувствовать себя в роли настоящих учёных.

Лайфхак от железнодорожников для родителей: Наденьте на ребенка наушники, включите музыку и одновременно включите звук поезда на портативной колонке. Через минуту попросите ребенка снять наушники. Поверьте, он сильно удивится тому, что вообще ничего не слышал.

Напоследок каждый получил в подарок памятный блокнот с ручкой. В блокноте — еще одна «напоминалка» о том, что можно и чего категорически нельзя делать на железной дороге.

Нельзя забираться на крыши вагонов — над поездом натянуты электрические провода, напряжение в которых смертельное — 27 тыс. вольт!

— над поездом натянуты электрические провода, напряжение в которых смертельное — 27 тыс. вольт! Не стоит пролезать под вагонами — поезд может тронуться в любой момент!

— поезд может тронуться в любой момент! Нельзя переходить железнодорожные пути в неустановленных местах. Тормозной путь поезда — тысяча метров, а это значит, что он не успеет затормозить, если кто-то решит внезапно перебежать пути.

Такие уроки — часть большого образовательного проекта КрасЖД по безопасности. В этом году необычный «научный» вагон побывает в других городах и поселках Красноярского края и Хакасии. Железнодорожники говорят: со своей стороны готовы использовать любые формы, чтобы рассказать школьникам о жизненно важных правилах. Но самое главное — чтобы детям о них рассказывали родители.

Интернет-газета Newslab.

Фото предоставлены КрасЖД