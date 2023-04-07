«Это не просто традиция поиграть»: в Красноярске прошел долгожданный атомный «Кубок дружбы»

После трехлетнего перерыва в Красноярске на базе ледового дворца «Сокол» и клуба «Шаровая молния» прошел товарищеский турнир «Кубок Дружбы» между командами АО «ПО «Электрохимический завод» и АО «Сибирский химический комбинат». Соревнования прошли в 16-й раз и состояли из трех блоков: ринк-бенди, боулинга и бильярда.

Традиция этих соревнований была заложена в год 50-летия зеленогорского Электрохимического завода по инициативе генеральных директоров предприятий Сергея Филимонова и Сергея Точилина. Первая игра товарищеского турнира состоялось 8 декабря 2012 года в Зеленогорске на открытом хоккейном корте, как вспоминают очевидцы, при хорошем сибирском морозце, но с ярким эмоциональным огнем.

Потом встречи стали традиционными — по две в год со сменой зеленогорских (игры проходили в Красноярске) и северских площадок. Такой формат работал до 2019 года. После перерыва турнир возродился с приходом на пост руководителя СХК Сергея Котова. За все годы в ринк-бенди сыграно 15 матчей, забит 151 мяч.

Нынешняя игра состояла из двух таймов по 30 минут «грязного времени». Проиграв первый тайм 1:7, во втором тайме зеленогорцы перекидали северчан — 5:4. Общий результат 11:6 был в пользу северовчан. По словам зеленогорских игроков, не хватило сыгранности и только к концу удалось нащупать нерв игры. Эти слова вселяют оптимизм для зеленогорских болельщиков перед осенним реваншем.

У «Красных буйволов» лучшим стал Владимир Митрошенков, забивший 4 мяча, а у «Сокола» — вратарь Виктор Погодин — во многом благодаря ему северовчанам удалось сохранить общее преимущество над «разбушевавшимися» «Красными буйволами».

Серьезные «бодания» продолжились в боулинге. В зачет шли результаты 20 лучших игроков от каждой команды. Ситуация менялась после каждого броска, страйков хватало у обеих сторон. Но команда ЭХЗ все же смогла опередить северчан на мизирные 110 очков. Лучший результат среди всех участников показал Игорь Денисов — 294 очка. У СХК лучшие броски сделал генеральный директор Сергей Котов — 267 очков.

В бильярде зеленогорские болельщики отдыхали душой, наблюдая, как одна за другой игры складывались в пользу «Красных буйволов». Самым скорострельным оказался Сергей Коржов, которому удалось положить 16 шаров за два десятка минут.

Со счетом 2:0 игры завершили Сергей Клюев, Михаил Ворошилов, Вячеслав Пашков, Сергей Морозов и Игорь Денисов. Победную точку поставил Александр Вольф, «добивший» Леонида Козырева только в третьей партии. И не случайно Александр и Леонид были признаны лучшими игроками в своих командах. Общий счет — 7:4. И, хоть это не принято на «Кубке дружбы», можно констатировать, что в трех видах ЭХЗ победил со счетом 2:1.

Подводя итоги соревновательного дня Сергей Филимонов отметил:

«Мы начали эту традицию в полувековой юбилей ЭХЗ. И это не просто традиция поиграть в хоккей, боулинг, бильярд. Сложился своеобразный клуб двух предприятий, клуб, где люди ближе знакомятся, раздвигая рамки профессионального общения. Ведь многое в жизни решают не инструкции и регламенты, а настроение, с которым люди трудятся, живут. За годы у нас сложился особый дух — нет, не соперничества, хотя спорта без борьбы не бывает, а дружбы. Сегодня мы открываем новую страницу — мы возродили турнир в очередной наш юбилей, и пусть эту традицию в год 70-летия ЭХЗ продолжают наши последователи. Турнир интересен — неслучайно наш сегодняшний гость руководитель ГКХ Дмитрий Колупаев изъявил желание подключиться к соревнованиям, новосибирский НЗХК тоже готов включиться в борьбу. Значит, правильным путем идем, друзья!»

Руководитель АО «СХК» Сергей Котов также отметил особую атмосферу турнира:

«За эти годы многое изменилось в мире, произошла переоценка ценостей. И сегодня мы понимаем, что нам не хватало неформального общения с коллегами. Пена ушла, осталось то, что дает жизненные силы, позволяет решать производственные задачи, да и просто дает позитивное настроение. Для нас это дорого. У нас даже на предприятии отбор прошел — желающих приехать к вам было гораздо больше... Турнир дал нам положительный заряд как минимум на полгода, до следующей встречи. Осенью ждем коллег в гости».

Присутствующий на турнире в качестве гостя генеральный директор железногорского ФГУП «ГХК» Дмитрий Колупаев поделился впечатлениями:

«Сегодня нам поступило приглашение подключиться к турниру. Мы обеими руками „за“. Географически это очень удобно. Хотя главное — не формальная географическая близость, а добрые дружеские связи атомщиков. Настроение прекрасное, удалось и о жизни поговорить, и какие-то рабочие моменты обсудить. Встретимся на спортивных площадках!»

Интернет-газета Newslab,

фото: пресс-служба ЭХЗ