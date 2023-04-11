«Это невероятное ощущение!»: красноярец выиграл 1 000 000 рублей в акции АЗС

Обычный житель Красноярска стал вторым победителем акции сети АЗС «Газпромнефть» и забрал миллион рублей, который планирует потратить на путешествие мечты. Newslab удалось пообщаться с ним и узнать всю историю от начала до конца.

Михаил Дьяков всю жизнь провел в Красноярске. Обзавелся семьей, стал предпринимателем, организовывает поставки промышленного оборудования, ведет свой блог в Telegram.

«Я больше 10 лет за рулем. Заправляюсь в основном на „Газпромнефти“, особенно после появления у них программы лояльности с бонусами. 90 % времени езжу, конечно, по городу, иногда к теще или отцу за город, буквально 50 километров от Красноярска».

В марте мужчина, как и обычно, заехал заправиться, узнал про акцию «Маршрут к миллиону» и подумал: А почему бы не попробовать? Ведь нужно всего лишь заправиться. Зарегистрировался на странице акции в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть». Залил 40 литров 95-го. И успешно забыл об этом. Через неделю ему позвонили и сообщили о выигрыше.

«Когда решил поучаствовать, вообще не надеялся выиграть. Так что, когда мне позвонили, то подумал, что пранкеры. Пока не запросили реквизиты на оплату, я не верил во все происходящее. А оно вон, как оказалось. За жизнь всего пару раз брал лотерейки и выигрывал максимум 500–700 рублей».

В теплый апрельский день в Красноярске победитель приехал на АЗС за призом. Здесь его радушно встретили организаторы акции и стендап-комик Роман Могилей, которые предложили Михаилу заправиться в предвкушении своего миллиона.

Пока машина заправляется, герой попивает кофе и обсуждает с ведущим появившуюся возможность постоплаты на заправках. Ребята говорят, что оплата по факту намного удобнее при заправке до полного бака и когда куда-то торопишься.

Неожиданно на дороге завизжали шины и взревел двигатель уже другой машины. Хочешь — не хочешь, а всё внимание приковалось к дрифту Капитана G-Drive, амбассадора этого известного бренда высокотехнологичного топлива. Столь эффектное появление произвело впечатление на всех присутствующих и заставило сердце замереть, когда пилот выполнял свои трюки. Подъехав к нашему герою, Капитан вручил выигрыш, и столь же эпично удалился.

Вот так рядовая, казалось бы, заправка сделала еще одного человека счастливым. Когда Михаил увидел на своем счету плюс один миллион, то аж подпрыгнул, глаза загорелись радостью. «Вот сейчас прямо драйвово стало, ощутил, что это моё. Просто кайф! Самое грустное, что нельзя второй раз выиграть. Хотелось бы еще», — смеется Михаил. Дальше мужчина планирует порадовать самых близких людей.

«У меня как раз был запрос на эти деньги, и они пришли. Вот как не верить после этого в такие чудеса и запросы во Вселенную?! На этот выигрыш я решил кайфануть полностью и поехать в путешествие с семьей. Сейчас выбираем куда полетим: на Тенерифе, моя мечта — посерфить там, но с этим есть трудности, еще есть вариант с Бали и Турцией. Самое интересное, что семья до сих пор не знает, что я выиграл миллион. Просто сказал им, что появились деньги с заказа и на них мы можем впервые полететь в отпуск за границу. Хочу сегодня приехать домой, зайти к родным и просто подбросить все эти деньги в потолок, чтобы они по всей квартире разлетелись, а семья удивилась. Думаю, что они будут очень счастливы. Самому прям уже не терпится так сделать!», — говорит победитель с горящими глазами.

Сеть АЗС «Газпромнефть» разыгрывает 10 миллионов рублей и 20 миллионов бонусов программы лояльности «Нам по пути» до 17 мая 2023 года. Для участия в акции все клиенты АЗС и сети АЗС «ОПТИ» должны быть участниками программы лояльности «Нам по пути» и зарегистрироваться на странице акции в приложении АЗС «Газпромнефть» (доступно на iOS / Android). А затем — просто заправляться любым топливом: от 30 литров в центральном регионе и на юге России, или от 25 литров — на Урале и в Сибири. Победителя определяют рандомным способом раз в неделю.

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*Организатор акции: ООО «Прогрешен». ОГРН 1087746798370. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по ссылке.

Интернет-газета Newslab