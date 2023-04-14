«Ожившие» опоры ЛЭП и легендарная турбина: чем удивит Парк ГЭС в Дивногорске

Пару лет назад правительство Красноярского края и администрация Дивногорска взялись за приведение в порядок территории недалеко от Красноярской ГЭС. В «Торговом порту» уже можно перекусить, погулять по берегу и полюбоваться на гидроэлектростанцию со смотровых площадок. Сюда приезжают не только туристы, но и местные жители. Это место уже летом станет полноценным Парком ГЭС. Newslab узнал, что там планируют установить в ближайшее время.

Парк ГЭС, по задумке авторов, должен стать постиндустриальном рекреационным пространством, посвященным истории Красноярской ГЭС компании Эн+. В нем планируют размещать артефакты и арт-инсталляции. Один из них уже занял свое место — в честь своего 55-летнего юбилея Красноярская ГЭС установила рядом с портом колесо рабочей турбины. Оно отработало более 50 лет и пропустило через себя 500 млрд куб. метров воды и помогло выработать порядка 112 млрд кВт/час электроэнергии.

Летом вокруг 240-тонного колеса гидроагрегата появятся фигуры «хранителей». Сейчас их собирают на территории Красноярского опытного завода. В цехе уже выросла одна из 8-метровых фигур, состоящая из изломанных линий блестящего под светом ламп профиля. Угадывается, что автор был вдохновлен очертаниями опоры ЛЭП, но оживил ее и заставил танцевать.

Создателем проекта стал Союза художников России Антон Тырышкин. Скульптор много работает с металлом, но опыт с алюминием у него первый.

«Все привыкли, что скульптура — это бронза. Но мне хотелось сделать это из алюминия — легкого металла, простого в обработке. Это наш местный, красноярский, материал, позволяющий создать сибирскую историю. Когда Эн+ решила реализовать этот проект, меня позвали в нем поучаствовать. Было уже установлено колесо турбины и нужно было оживить эту площадку», — пояснил Антон Тырышкин.

Коллектив ГЭС пригласил мастера за вдохновением на гидроэлектростанцию. Идею подсказали река, плотина и расходящиеся от нее опоры ЛЭП.

«Этот конструктивизм навел меня на мысль „оживить“ опоры. Из простой геометрии статичной ЛЭП родились фигуры персонажей, через которых прошел ток, а турбина, которая вырабатывает электричество, стала „пятым элементом“. Хранителей у нас 4, по количеству сторон света, что символизирует то, что электричество проходит по всей стране», — пояснил идею Антон Тырышкин.

Всех «Хранителей ГЭС» соберут в цехе, проверят конструкции на прочность, а после этого сборными деталями увезут в Дивногорск. Там арт-объекты снова соберут и закрепят на площадке. Они создадут интерактивную площадку, на которой каждый посетитель сможет увидеть что-нибудь свое.

«Я предлагаю игру, через которую можно увидеть те или иные персонажи. Если обходить эти фигуры, проходить под ними, с каждым ракурсом будет появляться новая картинка», — рассказал скульптор.

Парк ГЭС станет еще одной точкой благоустройства в Дивногорске, которая преобразилась благодаря компании Эн+. Это часть социальной концепции, заложенной основателем компании Олегом Дерипаской.

«Одним из приоритетных направлений в деятельности компании Эн+ является комплексное социальные развитие городов присутствия. Мы делаем все, для того чтобы сделать комфортной территорию, где работают и живут наши сотрудники. За прошлый год в Дивногорске мы закончили строительство лыжной базы и реконструкцию лыжного полигона, открыли высокотехнологичное пространство для школьников „Мультилаб“. „Хранители ГЭС“ дадут возможность не только гостям, но и гидростроителям, ветеранам отдыхать в парке и вспоминать, как проходила их молодость на Красноярской ГЭС, как они строили этот объект, не считаясь со своим личным временем. Они отнеслись к нашей идее создания Парка ГЭС с глубочайшим пониманием и уважением», — отметила заместитель директора департамента внешних связей Эн+ Елена Южакова.

Интернет-газета Newslab