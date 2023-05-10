На дачу, на субботник, на парад: как красноярцы провели длинные майские праздники

Позади майские праздники. На радость красноярцам они выдались жаркими, а значит вариантов провести эти дни была масса. Newslab заглянул в соцсети горожан и узнал, чем они занимались целых четыре выходных дня.

На время с 6 по 9 мая в городе запланировали сразу несколько важных события. И стартовали мини-каникулы не с отдыха, а с работы, но с работы приятной — уборки города. Из-за апрельской непогоды общегородской субботник перенесли на 6 мая. На событии отметились не только жители, но и первые лица, и даже сам врио губернатора Михаил Котюков взялся за грабли и навел порядок в родной Покровке.

Но и рядовые красноярцы не отставали, а также вышли на борьбу с грязью и разрухой, о чем не забывали рассказать в соцсетях.

Но выходные все-таки время для отдыха, так что многие отправились за город, на природу. Некоторые, правда, позабыли, что в крае действует особый противопожарный режим, а значит, жарить шашлыки нельзя. Герои следующего видео, например, заплатят немаленький штраф.

А вот прогулки и походы на свежем воздухе никто не отменял.

Кто-то даже пытался открыть купальный сезон.

Для многих красноярцев длинные выходные ассоциируются только с одним словом — «дача»: после холодной погоды можно навести порядок, вскопать грядочки да и просто отдохнуть душой, что называется. Вот и замруководителя администрации губернатора края Юлия Верхушина любит такое времяпрепровождение.

«Погонять на копейке по дачам, заглохнуть пару раз на перекрестке под строгий папин... Наварить уху в ведре, поработать на огороде, поспать днем — 33 удовольствия длинных выходных», — написала она в своем телеграм-канале.

Конечно, важнейшим событием майских каникул стало празднование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Традиционно в этот день состоялось торжественное шествие и митинг на площади Победы. Красноярцы вспоминали родственников, воевавших в ВОВ и поздравляли друг друга с праздником.

Кстати, традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не было. Многих это огорчило, но замгубернатора Сергей Еремин призвал не расстраиваться.

«Согласитесь, ничто не помешает нам вспомнить наших Героев, поблагодарить дорогих ветеранов за Победу. Давайте будем помнить и обязательно передавать эту светлую память будущим поколениям!», — написал он.

А активные автомобилисты города провели автопробег «Бессмертный полк». Сначала они выстроили звезду из машин на острове Татышеве, а затем отправились единой колонной в путь по улицам любимого города.



Пока красноярцы плавились от жары, норильчане отмечали День Победы под снегопадом. Но настроения это не испортило.

А вечером жителей краевой столицы ждал красивый салют. Все, кто видел его вживую, сказали, что такого масштабного фейерверка не было давно.

Жаркие майские позади, впереди хоть и короткая, но все-таки рабочая неделя. Радует, что до лета осталось каких-то три недели. А там и дача, и прогулки, и походы без ограничений. А вы успели отдохнуть в эти выходные? Делитесь в комментариях!

Интернет-газета Newslab