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На дачу, на субботник, на парад: как красноярцы провели длинные майские праздники

На дачу, на субботник, на парад: как красноярцы провели длинные майские праздники

Newslab.ru
10.05.2023
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На время с 6 по 9 мая в городе запланировали сразу несколько важных события. И стартовали мини-каникулы не с отдыха, а с работы, но с работы приятной — уборки города. Из-за апрельской непогоды общегородской субботник перенесли на 6 мая. На событии отметились не только жители, но и первые лица, и даже сам врио губернатора Михаил Котюков взялся за грабли и навел порядок в родной Покровке.

Узнали первое лицо края? Да вот же он, крайний слева, вместе со всеми прикапывает саженец
Фото: admkrsk.ru

Но и рядовые красноярцы не отставали, а также вышли на борьбу с грязью и разрухой, о чем не забывали рассказать в соцсетях.

Источник: vk.com/id32323087
Источник: vk.com/gorsovetkrasnoyarsk
Источник: vk.com/jd_krsk
Источник: vk.com/jd_krsk

Но выходные все-таки время для отдыха, так что многие отправились за город, на природу. Некоторые, правда, позабыли, что в крае действует особый противопожарный режим, а значит, жарить шашлыки нельзя. Герои следующего видео, например, заплатят немаленький штраф.

А вот прогулки и походы на свежем воздухе никто не отменял.

Вот, например, главный санитарный врач края провел выходной с любимой семьей и любимой собакой
Источник: t.me/goryaev_dv
А активные жители отправились в велопробег
Источник: t.me/R1MTBB2xIYRkN2Ri
На Татышеве в эти дни было не протолкнуться, за мороженым приходилось стоять по полчаса
Фото: читатель Newslab
«В сосновом лесу сейчас прекрасно. Зелено, вкусно пахнет и можно не бояться клещей. Всем хороших выходных!»
Источник: vk.com/id183949837
Посидеть у воды в жаркий день прекрасно

Кто-то даже пытался открыть купальный сезон.

Источник: vk.com/id719291544

Для многих красноярцев длинные выходные ассоциируются только с одним словом — «дача»: после холодной погоды можно навести порядок, вскопать грядочки да и просто отдохнуть душой, что называется. Вот и замруководителя администрации губернатора края Юлия Верхушина любит такое времяпрепровождение.

«Погонять на копейке по дачам, заглохнуть пару раз на перекрестке под строгий папин... Наварить уху в ведре, поработать на огороде, поспать днем — 33 удовольствия длинных выходных», — написала она в своем телеграм-канале.

Юлия Верхушина за рулем "копейки"

Источник: t.me/verhushina

Конечно, важнейшим событием майских каникул стало празднование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Традиционно в этот день состоялось торжественное шествие и митинг на площади Победы. Красноярцы вспоминали родственников, воевавших в ВОВ и поздравляли друг друга с праздником.

Источник: vk.com/okt_krsk
Источник: vk.com/kras_sunny
Источник: vk.com/jd_krsk

Кстати, традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не было. Многих это огорчило, но замгубернатора Сергей Еремин призвал не расстраиваться.

«Согласитесь, ничто не помешает нам вспомнить наших Героев, поблагодарить дорогих ветеранов за Победу. Давайте будем помнить и обязательно передавать эту светлую память будущим поколениям!», — написал он.

Провели с ребятишками свой семейный «Бессмертный полк»
Источник: t.me/eremin_krsk
Приехали в Емельяново, чтобы почтить память героев
Источник: t.me/eremin_krsk

А активные автомобилисты города провели автопробег «Бессмертный полк». Сначала они выстроили звезду из машин на острове Татышеве, а затем отправились единой колонной в путь по улицам любимого города.

Пока красноярцы плавились от жары, норильчане отмечали День Победы под снегопадом. Но настроения это не испортило.

Источник: t.me/zhitvnorilske
Источник: t.me/zhitvnorilske
Источник: t.me/zhitvnorilske
Источник: t.me/zhitvnorilske

А вечером жителей краевой столицы ждал красивый салют. Все, кто видел его вживую, сказали, что такого масштабного фейерверка не было давно.

Жаркие майские позади, впереди хоть и короткая, но все-таки рабочая неделя. Радует, что до лета осталось каких-то три недели. А там и дача, и прогулки, и походы без ограничений. А вы успели отдохнуть в эти выходные? Делитесь в комментариях!

Интернет-газета Newslab

Котюков Михаил Михайлович
Котюков Михаил Михайлович
Врио губернатора Красноярского края
Верхушина Юлия Вячеславовна
Верхушина Юлия Вячеславовна
Заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края
Ерёмин Сергей Васильевич
Ерёмин Сергей Васильевич
Заместитель губернатора Красноярского края

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