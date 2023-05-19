«Отвечает всем современным стандартам»: фоторепортаж с открытия нового медцентра РУСАЛа в Красноярске

17 мая на промплощадке Красноярского алюминиевого завода торжественно открыли новый медицинский центр компании РУСАЛ. Здесь смогут проходить диагностику и лечение не только работники предприятия, но и обычные горожане. Newslab побывал в новом медцентре, оборудованном по последнему слову техники, и узнал, какие специалисты будут принимать пациентов.

Здание нового медцентра находится в Советском районе Красноярска на том месте, где была возведена в 1967 году и функционировала поликлиника КраЗА. В 2018 году строение было признано аварийным, и руководством компании РУСАЛ было принято решение его снести. В 2022 году началось строительство абсолютно нового 4-этажного медицинского центра площадью 7 тысяч кв. метров.

Генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин во время церемонии открытия нового медцентра отметил, что забота о здоровье — приоритет для РУСАЛа:

«Для нас важно сохранить здоровье сотрудников, их семей. Важно обеспечить качественную медицину, сделать ее доступной для всех жителей. Этот медицинский центр отвечает всем современным стандартам».

Помимо врачебных кабинетов в здании есть клинико-диагностическая лаборатория с широким спектром исследований, рентгенологическое, эндоскопическое и физиотерапевтическое отделения. Кроме того, есть дневной стационар.

В штате новой поликлиники 80 высококвалифицированных медицинских работников, двое из них имеют статус кандидата медицинских наук. Среди них высококвалифицированные терапевты, кардиолог, хирург, оториноларинголог, гинеколог, дерматовенеролог, невролог, психиатр, нарколог, физиотерапевт, врач функциональной диагностики, врач УЗИ, эндоскопист, рентгенолог, врач лабораторной диагностики, стоматолог и профпатолог. Медцентр сможет обслуживать на постоянной основе 12 500 пациентов.

На открытии побывал глава Красноярска Владислав Логинов: «Такой большой социальный проект для города необходим. Прошли по кабинетам, всё посмотрели. Считаю, что поликлиника соответствует сегодняшним запросам времени. Здесь есть и все необходимые медики, которые могут выполнять задачи как экстренного оказания помощи, так и плановых осмотров. Думаю, что жители Красноярска, которые работают в компании РУСАЛ, с удовольствием будут приходить в этот медцентр. Если говорить об истории, то Красноярск во время Великой Отечественной войны принял более 60 госпиталей. И эти госпитали были одними из лучших в стране — более 200 тысяч пациентов они вернули в строй. Поэтому в преддверии праздника Дня медицинского работника это большой подарок медикам, пациентам и всем красноярцам!»

Депутат Заксобрания Красноярского края, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев поблагодарил компанию РУСАЛ за реализацию этого проекта и отметил, что медцентр построен за рекордно короткий срок — чуть больше года: «Советский район — самый многочисленный. Уверен, что этот медцентр закроет потребности не только самой компании РУСАЛ, но и людей, проживающих рядом. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем обеспечить красноярцев качественной медицинской помощью».

Медцентр укомплектован современным диагностическим и лечебным оборудованием: цифровые флюорограф, рентген-аппарат, маммограф, визиограф, высокоточное импортное эндоскопическое оборудование, электрокардиографы, спирографы, УЗИ-аппараты, шумоизоляционная аудиокабина с аудиометром, лабораторное оборудование, позволяющее выполнять широкий спектр исследований.

Красноярский медцентр входит в корпоративную структуру «РУСАЛ Медицинский Центр», которая была создана в 2005 году основателем компании Олегом Дерипаской. Сегодня это 11 филиалов и 7 обособленных подразделений в регионах присутствия РУСАЛа.

«Мы гордимся новейшим диагностическим и лечебным оборудованием. Все кабинеты оснащены современной медицинской мебелью, компьютерной техникой. Также в поликлинике размещен круглосуточный здравпункт, в котором будут оказывать услуги неотложной помощи и проводить предсменные и предрейсовые осмотры. В медцентре оборудовано отделение лечебной физкультуры и солевая комната. Также пациентов готов принимать квалифицированный массажист», — отметил главный врач РУСАЛа Валерий Савельев.

На территории промплощадки КрАЗа работают около 7 тысяч сотрудников, большинство из которых проходят обязательные медосмотры и обращаются за помощью к специалистам в «РУСАЛ Медицинский Центр». Медцентр планирует принимать также членов их семей.

Горожане также смогут посещать это медучреждение. На безвозмездной основе новая поликлиника сможет обслужить около 3,5 тыс. человек, прикрепленных в рамках обязательного медицинского страхования. Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. Для удобства посетителей планируется организовать работу востребованных специалистов в выходные дни.

Ирина Егорова специально для Newslab