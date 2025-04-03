«Я в трещину могу ладонь просунуть»: как живут красноярцы в аварийном доме, где срок расселения увеличили на 5 лет

Жители 65-летнего дома на Энергетиков, 65 попали в странную ситуацию. Здание признали аварийным в 2007 году. Спустя семь лет, в 2014 году, дом лишился этого статуса из-за ремонта фундамента, а в 2018 — снова им обзавелся. Пока состояние жилья ухудшается, срок расселения растет. Он сдвинулся на 5 лет — с 2028 на 2033 год. Newslab побывал в разрушающемся доме и поговорил с его жителями.

Трехэтажный кирпичный дом на Энергетиков, 65 выглядит как идеальное место для съемок фильма о постапокалипсисе. Вот только в нем продолжают жить обычные красноярцы. В здании с облупившейся краской, за которой видно бетонное основание, расположены 24 квартиры. Почти все они заселены.

Надежда Чукаткина живет в доме уже 53 года — почти столько же, сколько существует само здание. По ее воспоминаниям, капитального ремонта здесь не было никогда. Надежда Ивановна рассказывает, в 2007 году строение впервые признали аварийным. В 2012 году за миллионы рублей в нем отремонтировали фундамент, «чтобы дом не развалился». В 2014 году здание признали не аварийным, а в 2018 — снова наделили статусом из-за степени износа в 70 %. Все это время, по словам жильцов, дом ветшал и приходил в негодность.

«Крыша вся на ладан дышит! Как сито. Все бежит! Постоянно идет грибок, в ванне он у меня появился» — жалуется Надежда Ивановна.

Ее слова подтверждает и Самвел — хозяин квартиры на третьем этаже. Во время ливней крыша протекает. В 2021 году мужчина делал ремонт и обнаружил в стенах огромные щели.

«Мы в 2021 году купили здесь квартиру. Вскрыли стены в ванной и нашли там трещины. Я думаю, они там появились из-за ветхости жилья, может фундамент развалился или стена. Сейчас этого нет, мы все отремонтировали», — объясняет Самвел.

Трещины пошли и по фасаду, и по стенам дома. Сейчас на них установлены сигнальные маячки.

«Там такая щель, что у меня в нее полностью ладонь пролезает!» — сетует Надежда Ивановна.

У жителей накопились жалобы и к управляющей компании «ЖСК». Она, по словам людей, не убирает придомовую территорию и не обрабатывает подвал, который периодически топит фекалиями. Из-за этого в третьем подъезде сильно пахнет канализацией. Вдобавок ко всему, в доме завелись мыши.

Рейд в аварийном доме провели общественники из Народного фронта совместно с представителями районной прокуратуры и департамента городского хозяйства. Прокурор посоветовал жителям дома провести повторную экспертизу технического состояния дома, чтобы сократить сроки расселения. Если проверка установит, что процент износа увеличился, тогда ведомство через суд может сократить сроки.

«Вопрос заключается в том, кто будет ее проводить. Как правило, это делается на средства граждан», — отмечает Юрий Муравьев, эксперт Народного фронта в Красноярском крае.

Для такой экспертизы нужны несколько сотен тысяч рублей. Сами жители признаются — это неподъемная сумма. К тому же, большинство собственников уже переехали отсюда и только сдают квартиры в аренду, а соответственно, им нет нужды вкладываться в экспертизу.

Юрий Муравьев заявил, что Народный фронт собирается направить запрос в Стройнадзор и прокуратуру, чтобы установить, почему срок расселения перенесли на пять лет. Кроме того, общественники отметили запущенное состояние дома и двора. Newslab обратился за комментарием в пресс-службу УК «ЖСК».

«В настоящее время дом обслуживается только в рамках аварийного реагирования, в связи с тем, что он признан аварийным и подлежит расселению. Наши сотрудники готовят письмо в департамент городского хозяйства с просьбой о переносе сроков расселения и сноса на более ранний период. Мы также держим на контроле тот факт, что, в связи со сносом соседних зданий, наблюдаются проблемы с работой городской канализационной сети, что приводит к подтоплению подвального помещения дома по адресу ул. Энергетиков, 65. УК „ЖСК“ принимает все необходимые меры для минимизации последствий данной ситуации и защиты интересов жителей», — рассказала Мария Сикора, руководитель управления по информационной политике и аналитике УК «ЖСК».

А пока жители надеются, что после огласки дело сдвинется с мертвой точки. Иначе им еще восемь лет придется жить среди трещин, вони из подвала и мусора.