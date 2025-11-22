«Наследницы Венер, Вампиреллы и чернокнижники»: как я сходила на смелую выставку придворного художника Азбуниака в Красноярске

Креативное пространство «Индустрия» в самом центре города встречает ароматом свежесмолотого кофе и гулким эхом под сводами. Еще несколько шагов — и привычная реальность Красноярска остается за спиной. Я вхожу в зал, где картины на стенах рассказывают свою историю... Только вот правдивая ли она?

Сразу открою карты: это не просто экспозиция, а грандиозная художественная мистификация, созданная красноярским художником Андреем Шмалием. Здесь он приоткрывает завесу в мир своего альтер эго — таинственного и маргинального придворного живописца Азбуниака.

Знакомство с альтернативным средневековьем начинаю с портретов видных представителей Еритиковских — семьи винокуров, о которой не узнаешь из учебников. Их существование под вопросом, но, стоя перед «Ростовым портретом Вампиреллы Кровопийцы-Еритиковской», начинаешь верить в каждую деталь этой мрачной легенды. На полотне — властная полуобнаженная женщина в расстегнутом мундире и доспехах, с мечом в руке — как если бы Рубенс вдохновился Жанной д’Арк.

«Героини Азбуниака — это прямые наследницы палеолитических Венер...», — говорит куратор выставки Анна Андреева, и я начинаю понимать, почему. Эти образы завораживают и пробуждают что-то глубокое, архаичное. Вспоминаю институтский курс культурологии и фигурку богини плодородия на развороте учебника — архетип женщины — матери-природы, в данном случае неожиданно воплощенный в эстетике средневековья.

Куратор выставки снова приходит на помощь посетителям и подчеркивает серьезность намерений автора:

«Для придворного художника это не стилизация и не игра. Сюжеты и формы Азбуниака обращаются к вечному, доисторическому канону, где красота равна жизнеспособности. Каждая такая фигура для Азбуниака — иконический символ природы».

Переходя от работы к работе, ловлю себя на ощущении, что становлюсь соучастником чего-то запретного, но по какой-то неведомой причине вдруг выставленного напоказ. А художник Андрей Шмалий лишь подливает масла в огонь любопытства, рассказывая леденящие душу истории:

«По одной из легенд, представители династии Еритиковских добавляли в вино кровь своих подданных. Злые языки за глаза нарекли их содомитами, вампирами и чернокнижниками, совершавшими похищения людей для дальнейших мистических истязаний и использования этих жертв в качестве сырья для изысканных напитков, пользующихся большим спросом в закрытых сообществах неприлично богатых диаспор. Что из этого правда, по сей день остается загадкой».

Звучит убедительно, словно цитата из реального учебника истории... А ведь и правда, чего только не было в темном средневековье!

В центре зала — монументальный «Триумф доблестного рыцаря, укротителя узниц макромастии». Холст размером 1,5 на 1,5 метра подавляет размахом и формами этих самых узниц. Кажется, вот-вот и услышишь топот копыт, фанфары (или грустные напевы?) и что еще полагается для этой странной процессии. Замечаю, что лицо одной из узниц скрыто под шлемом — эта деталь не дает покоя, будто приглашая дописать историю самостоятельно. Причем решить — жуткая она или комическая, предстоит зрителю.

Рядом с картинами — QR-код — на тот случай, если кто-то захочет прямо здесь приобрести себе в коллекцию (ценник, к слову, вполне приемлемый). И потом можно с гордостью цитировать куратора перед удивленными друзьями: «Азбуниак мыслит категориями плоти, крови и духа — всего, что составляет человеческую природу...».

Сам Андрей Шмалий рассказал, что экспозиция в «Индустрии» — последняя, которую он открывает под псевдонимом Азбуниак:

«Я хочу закрыть этап рисования от лица Азбуниака и начать творить от имени Андрея Шмалия, потому что начал чувствовать, как мне всё чаще приходится идти на компромисс с собственным выдуманным персонажем».

В этот момент приходит пугающая мысль: а вдруг Азбуниак не позволит? После стольких-то написанных картин!

Ознакомиться с работами придворного живописца Азбуниака и узнать больше о творческих проектах красноярского художника Андрея Шмалия можно в креативном пространстве «Индустрия» на Ады Лебедевой, 93в. Также 28 ноября в 19:00 художник проведет для посетителей выставки авторский мастер-класс по пластилинописи. Попасть на него можно по предварительной записи.

Выставка портретов семьи Еритиковских проходит при поддержке Сибирского института развития креативных индустрий. Организация персональных выставок для художников — это одна из мер государственной поддержки креативных предпринимателей.

Этой осенью Институт развития начал масштабный проект для авторов современного искусства со всей России — «Индустрия.Мастерские». Участники более трех месяцев изучали художественный метод прогулки, различные стороны арт-рынка вместе с экспертами Московского музея современного искусства. По итогам проекта они презентуют созданные работы, которые можно будет увидеть в креативном кластере «Квадрат» с 19 по 28 декабря 2025 года.

Реклама. АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий». erid: 2VfnxxTzuVs

Алёна Шишкина специально для Newslab, фото предоставлены Сибирским институтом развития креативных индустрий

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram