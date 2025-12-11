«Выстраиваем прямой диалог»: представители ВТБ встретились с розничными инвесторами в Красноярске

В Красноярске прошла встреча представителей ВТБ с акционерами, инвесторами и клиентами банка. Представители банка рассказали о ключевых результатах года, стратегии развития и работе в регионах. Красноярск стал одной из ключевых площадок для такого диалога неслучайно: сегодня большинство акционеров ВТБ живет за пределами столиц. Подробнее — в материале Newslab.

Работа с акционерами — в приоритете

Встреча в Красноярске — часть большой стратегии ВТБ по работе с розничными инвесторами. На таких встречах ВТБ рассказывает об инвестиционных возможностях, которые сегодня существуют. По словам руководителя службы по работе с акционерами банка Владимира Хоткина, число держателей акций ВТБ среди физических лиц достигло 1,4 млн человек, и около 75 % из них проживают не в столичных регионах. Это накладывает на банк особую ответственность по выстраиванию прямого диалога.

«Красноярский край занимает 13-е место среди российских регионов по числу акционеров ВТБ. Сегодня в регионе их насчитывается более 24 тысяч, и за год их число выросло на четверть», — отметил Владимир Хоткин. Аналитики банка составили портрет местного акционера: это преимущественно мужчина (60 %) в возрасте от 35 до 50 лет (на эту группу приходится почти половина всех инвесторов края). За последний год средний объем портфеля у жителя края увеличился более чем вдвое и составил 583 акции.

Для банка акционеры — полноправные совладельцы бизнеса, которые могут участвовать в принятии ключевых решений. Для диалога с миноритариями в ВТБ уже много лет действует Консультационный совет акционеров (КСА) — независимый экспертный орган, который представляет их интересы в диалоге с менеджментом банка. В июне 2025 года состоялись выборы уже пятого состава совета, куда вошли 14 экспертов из разных отраслей экономики.

Финансы, стратегия и дивиденды

Инвесторов в первую очередь интересуют финансовые показатели и стратегия компании. Об этом подробно рассказал начальник управления по работе с инвесторами, вице-президент ВТБ Леонид Вакеев. За 10 месяцев 2025 года чистая прибыль группы ВТБ превысила 407 млрд рублей. Банк ожидает, что по итогам всего года чистая прибыль достигнет 500 млрд рублей, а рентабельность капитала составит около 17 %.

2025 год был отмечен несколькими важными корпоративными событиями. Впервые за несколько лет было принято решение о выплате дивидендов — общий объем выплат составил 275,75 млрд рублей. Кроме того, ВТБ провел дополнительное размещение акций (SPO), в ходе которого было привлечено 83,8 млрд рублей. Интерес к сделке проявили как институциональные, так и розничные инвесторы.

«На встрече мы рассказали о предварительных итогах года, о том, как мы существуем в условиях высокой ключевой ставки и как сказывается начавшееся смягчение денежно-кредитной политики на деятельности банка», — пояснил Леонид Вакеев.

В рамках трехлетней стратегии (2024–2026 гг.) банк ставит перед собой цель достичь средней рентабельности капитала на уровне 20 %.

Развитие в Енисейской Сибири

Региональную повестку представил управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва Александр Ванюшкин.

Одним из главных направлений работы остается физическое присутствие. В 2025 году банк открыл два новых офиса в Назарове и Канске и реконструировал пять отделений в крупных городах трех регионов. В планах на 2026 год — открытие флагманского девятиэтажного офиса в Красноярске на улице Белинского..

Масштабным проектом стала интеграция с Почта Банком, которая завершится к середине 2026 года. В результате на обслуживание в ВТБ перейдут 130 тысяч клиентов в Красноярском крае, Хакасии и Тыве, а сеть обслуживания пополнится десятками отделений и агентских точек. В рамках интеграции в ВТБ перейдет и обслуживание «Пушкинской карты».

Диалог с акционерами в Красноярске охватил широкий круг тем: от глобальных финансовых результатов и дивидендной политики до конкретных шагов по развитию в регионе.