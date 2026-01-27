Главная
>
Фото
>
«История шута на новый лад»: как в Красноярске готовятся к премьере оперы «Риголетто»

«История шута на новый лад»: как в Красноярске готовятся к премьере оперы «Риголетто»

27.01.2026
5
Оперным певцам приходится довериться солистам балета

История придворного шута Риголетто, чья дочь становится жертвой любвеобильного вельможи, известна так или иначе каждому благодаря гениальной музыке Джузеппе Верди. Сюжет опирается на драму Виктора Гюго, которая в 1832 году была запрещена как подрывающая авторитет королевской власти. Даже длительное судебное разбирательство не помогло добиться отмены запрета.

В либретто, написанном в 1851 году для оперы Верди, после требований цензуры сюжет «переехал» в Италию, французский король Франциск I стал герцогом Мантуанским, а безобразный шут Трибуле получил имя Риголетто. Только в таком виде спектакль выпустили на сцену.

Режиссер регулярно приезжает в Красноярск, чтобы отработать все этапы постановки
На репетиции присутствует почти вся труппа
Сергей Новиков показывает каждому его место на сцене и объясняет, какие эмоции тот должен показать
Сценарий разбирают буквально по слогам
Каждый должен понимать, куда он идет и что делает в тот или иной момент

Сергей Новиков
Журналист по образованию. С 2017 года является начальником управления президента РФ по общественным проектам.

Владеет английским, французским и итальянским языками.

Увлекается оперой. В детстве учился в музыкальной школе по классу виолончели, окончил училище им. М.А. Балакирева (саксофон и дирижер эстрадно-музыкального оркестра).

«В этой постановке Виктора Гюго даже больше, чем обычно. Потому что у Верди нет предыстории отношений героев: Риголетто, старого графа Монтероне и его дочери. Мы решили использовать увертюру, чтобы рассказать эту историю. И возникают совершенно другие отношения, потому что граф не просто почтенный старец, а заговорщик, покушавшийся на жизнь короля. Дочь сама пришла к нему с предложением стать его фавориткой, чтобы спасти. И, если смотреть с исторической точки зрения, эта дочь — Диана Пуатье. Она стала одной из самых могущественных женщин в истории европейской монархии и была фавориткой сразу двух королей Франции. То есть она вообще ничего не проиграла, строго говоря», — рассказывает свое видение истории сам Сергей Новиков.

Опера начинается со сцены бала. В ней задействован хор и балет
Певцам тоже придется танцевать
Певцам тоже придется танцевать
Хореограф помогает выучить необходимые движения
Она с нотами в руках объясняет сцену
Пока все в удобной одежде. Во время спектакля придется повторить все то же самое в костюмах

Репетиция смешивает на сцене балет и певцов, солистам приходится раз за разом повторять одни и те же музыкальные фразы на итальянском. За произношением бдительно следит специально приглашенный коуч из Москвы.

Театр регулярно работает с профессиональными лингвистами, которые помогают артистам разобраться в тонкостях произношения

«Герцогов» в постановке два. И оба присутствуют на репетиционной площадке, чтобы отработать с режиссером все свои действия до мелочей.

«Несмотря на то, что герцог далеко не положительный персонаж, он мне, как бы странно это ни звучало, импонирует. В нем есть легкость, которая проявляется во всем. Другие герои по ходу оперы меняются, у них какие-то проблемы, переживания. А у него все отлично. Единственное, что его волнует — насколько долго ему придётся добиваться той или иной девушки», — рассказывает Валентин Колесников.

В постановке задействовано несколько составов. Например, герцогов — три

Для него это возвращение в спектакль, а вот для Александра Михалева роль шута Риголетто в новинку:

«Это одна из самых крупных партий вообще в репертуаре для баритона. То есть мой герой практически от корочки до корочки не уходит со сцены. Текста очень много. Текст итальянский. На разучивание потребовалось месяца три».

Риголетто будут петь три красноярских исполнителя и гость из Италии

Но постановка оперы  это не только певцы. Классический спектакль всегда требует костюмов. В красноярском оперном есть целый «завод», который занимается их изготовлением. Для каждого героя художник придумывает собственный образ, над которым потом работают швеи, сапожники, шляпники и прочие специалисты.

Швейный цех очень светлый
Сейчас здесь подгоняют ранее созданные костюмы для каждого героя
Одежда для певцов и танцовщиков требует особого подхода
Она должна красиво смотреться из зала и не мешать
Каждая вещь изготавливается вручную
Шляпа для одной из героинь. Лицо будет закрыто вуалью, а сзади шлейф в 25 метров
Под слоями тюля можно скрыть маленькие хитрости костюмеров — например, козырек, который отводит ткань от лица

Обычно театр полностью готовит постановку, включая костюмы и декорации сцены. Но «Риголетто» ставили с коллегами из Нижнего Новгорода. Красноярцы делали костюмы (без единой примерки на конкретных героев), а «одежду сцены» — их коллеги. Первой постановку увидели нижегородцы. Теперь все оформление спектакля перевезли в Красноярск.

Все начинается с эскиза художника, а затем за работу берутся закройщики и швеи
В мастерских театра умеют делать все, даже обувь
Работа только ручная
Артисты периодически заходят на примерку
Очень атмосферное место

«Нам удалось объединить два региональных оперных театра в этом проекте. Во-первых, это экономически выгодно. У каждого есть свой „кусок собственности“, при сложении которых получается спектакль. Еще один плюс того, что одна и та же постановка идет в двух театрах — возможность, если что-то случается, быстро найти замену. Мы это опробовали с „Опричником“, который в одних и тех же декорациях, костюмах и мизансценах идет в Красноярске, новосибирском НОВАТе и Михайловском театре», — пояснил Сергей Новиков.

Каким получится спектакль, красноярская публика сможет увидеть уже в феврале. Повторы показов запланированы на апрель.