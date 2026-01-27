«История шута на новый лад»: как в Красноярске готовятся к премьере оперы «Риголетто»

История придворного шута Риголетто, чья дочь становится жертвой любвеобильного вельможи, известна так или иначе каждому благодаря гениальной музыке Джузеппе Верди. Сюжет опирается на драму Виктора Гюго, которая в 1832 году была запрещена как подрывающая авторитет королевской власти. Даже длительное судебное разбирательство не помогло добиться отмены запрета.
В либретто, написанном в 1851 году для оперы Верди, после требований цензуры сюжет «переехал» в Италию, французский король Франциск I стал герцогом Мантуанским, а безобразный шут Трибуле получил имя Риголетто. Только в таком виде спектакль выпустили на сцену.
«В этой постановке Виктора Гюго даже больше, чем обычно. Потому что у Верди нет предыстории отношений героев: Риголетто, старого графа Монтероне и его дочери. Мы решили использовать увертюру, чтобы рассказать эту историю. И возникают совершенно другие отношения, потому что граф не просто почтенный старец, а заговорщик, покушавшийся на жизнь короля. Дочь сама пришла к нему с предложением стать его фавориткой, чтобы спасти. И, если смотреть с исторической точки зрения, эта дочь — Диана Пуатье. Она стала одной из самых могущественных женщин в истории европейской монархии и была фавориткой сразу двух королей Франции. То есть она вообще ничего не проиграла, строго говоря», — рассказывает свое видение истории сам Сергей Новиков.
Репетиция смешивает на сцене балет и певцов, солистам приходится раз за разом повторять одни и те же музыкальные фразы на итальянском. За произношением бдительно следит специально приглашенный коуч из Москвы.
«Герцогов» в постановке два. И оба присутствуют на репетиционной площадке, чтобы отработать с режиссером все свои действия до мелочей.
«Несмотря на то, что герцог далеко не положительный персонаж, он мне, как бы странно это ни звучало, импонирует. В нем есть легкость, которая проявляется во всем. Другие герои по ходу оперы меняются, у них какие-то проблемы, переживания. А у него все отлично. Единственное, что его волнует — насколько долго ему придётся добиваться той или иной девушки», — рассказывает Валентин Колесников.
Для него это возвращение в спектакль, а вот для Александра Михалева роль шута Риголетто в новинку:
«Это одна из самых крупных партий вообще в репертуаре для баритона. То есть мой герой практически от корочки до корочки не уходит со сцены. Текста очень много. Текст итальянский. На разучивание потребовалось месяца три».
Но постановка оперы — это не только певцы. Классический спектакль всегда требует костюмов. В красноярском оперном есть целый «завод», который занимается их изготовлением. Для каждого героя художник придумывает собственный образ, над которым потом работают швеи, сапожники, шляпники и прочие специалисты.
Обычно театр полностью готовит постановку, включая костюмы и декорации сцены. Но «Риголетто» ставили с коллегами из Нижнего Новгорода. Красноярцы делали костюмы (без единой примерки на конкретных героев), а «одежду сцены» — их коллеги. Первой постановку увидели нижегородцы. Теперь все оформление спектакля перевезли в Красноярск.
«Нам удалось объединить два региональных оперных театра в этом проекте. Во-первых, это экономически выгодно. У каждого есть свой „кусок собственности“, при сложении которых получается спектакль. Еще один плюс того, что одна и та же постановка идет в двух театрах — возможность, если что-то случается, быстро найти замену. Мы это опробовали с „Опричником“, который в одних и тех же декорациях, костюмах и мизансценах идет в Красноярске, новосибирском НОВАТе и Михайловском театре», — пояснил Сергей Новиков.
Каким получится спектакль, красноярская публика сможет увидеть уже в феврале. Повторы показов запланированы на апрель.