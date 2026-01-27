«История шута на новый лад»: как в Красноярске готовятся к премьере оперы «Риголетто»

Недавно в одном из профильных каналов о музыке появилась поданная с иронией новость о том, что «заместитель Кириенко получил награду за лучшую оперную режиссуру». Но красноярские зрители, регулярно посещающие спектакли оперного театра, могут точно сказать, что имя Сергея Новикова в афише обычно обозначает качественную и очень красивую постановку. Newslab понаблюдал через объектив фотоаппарата за тем, как готовятся к премьере оперы «Риголетто» и как шьются для нее костюмы.

История придворного шута Риголетто, чья дочь становится жертвой любвеобильного вельможи, известна так или иначе каждому благодаря гениальной музыке Джузеппе Верди. Сюжет опирается на драму Виктора Гюго, которая в 1832 году была запрещена как подрывающая авторитет королевской власти. Даже длительное судебное разбирательство не помогло добиться отмены запрета.

В либретто, написанном в 1851 году для оперы Верди, после требований цензуры сюжет «переехал» в Италию, французский король Франциск I стал герцогом Мантуанским, а безобразный шут Трибуле получил имя Риголетто. Только в таком виде спектакль выпустили на сцену.

Сергей Новиков Журналист по образованию. С 2017 года является начальником управления президента РФ по общественным проектам.



Владеет английским, французским и итальянским языками.



Увлекается оперой. В детстве учился в музыкальной школе по классу виолончели, окончил училище им. М.А. Балакирева (саксофон и дирижер эстрадно-музыкального оркестра).

«В этой постановке Виктора Гюго даже больше, чем обычно. Потому что у Верди нет предыстории отношений героев: Риголетто, старого графа Монтероне и его дочери. Мы решили использовать увертюру, чтобы рассказать эту историю. И возникают совершенно другие отношения, потому что граф не просто почтенный старец, а заговорщик, покушавшийся на жизнь короля. Дочь сама пришла к нему с предложением стать его фавориткой, чтобы спасти. И, если смотреть с исторической точки зрения, эта дочь — Диана Пуатье. Она стала одной из самых могущественных женщин в истории европейской монархии и была фавориткой сразу двух королей Франции. То есть она вообще ничего не проиграла, строго говоря», — рассказывает свое видение истории сам Сергей Новиков.

Репетиция смешивает на сцене балет и певцов, солистам приходится раз за разом повторять одни и те же музыкальные фразы на итальянском. За произношением бдительно следит специально приглашенный коуч из Москвы.

«Герцогов» в постановке два. И оба присутствуют на репетиционной площадке, чтобы отработать с режиссером все свои действия до мелочей.

«Несмотря на то, что герцог далеко не положительный персонаж, он мне, как бы странно это ни звучало, импонирует. В нем есть легкость, которая проявляется во всем. Другие герои по ходу оперы меняются, у них какие-то проблемы, переживания. А у него все отлично. Единственное, что его волнует — насколько долго ему придётся добиваться той или иной девушки», — рассказывает Валентин Колесников.

Для него это возвращение в спектакль, а вот для Александра Михалева роль шута Риголетто в новинку:

«Это одна из самых крупных партий вообще в репертуаре для баритона. То есть мой герой практически от корочки до корочки не уходит со сцены. Текста очень много. Текст итальянский. На разучивание потребовалось месяца три».

Но постановка оперы — это не только певцы. Классический спектакль всегда требует костюмов. В красноярском оперном есть целый «завод», который занимается их изготовлением. Для каждого героя художник придумывает собственный образ, над которым потом работают швеи, сапожники, шляпники и прочие специалисты.

Обычно театр полностью готовит постановку, включая костюмы и декорации сцены. Но «Риголетто» ставили с коллегами из Нижнего Новгорода. Красноярцы делали костюмы (без единой примерки на конкретных героев), а «одежду сцены» — их коллеги. Первой постановку увидели нижегородцы. Теперь все оформление спектакля перевезли в Красноярск.

«Нам удалось объединить два региональных оперных театра в этом проекте. Во-первых, это экономически выгодно. У каждого есть свой „кусок собственности“, при сложении которых получается спектакль. Еще один плюс того, что одна и та же постановка идет в двух театрах — возможность, если что-то случается, быстро найти замену. Мы это опробовали с „Опричником“, который в одних и тех же декорациях, костюмах и мизансценах идет в Красноярске, новосибирском НОВАТе и Михайловском театре», — пояснил Сергей Новиков.

Каким получится спектакль, красноярская публика сможет увидеть уже в феврале. Повторы показов запланированы на апрель.