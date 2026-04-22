«Это наше будущее»: в Зеленогорске прошли первые в регионе «Атомные уроки» всероссийского научно-просветительского проекта

Интерактивные занятия научно-просветительского проекта «Атомный урок» прошли на площадке передвижной выставки «Творцы атомного века: А. А. Бочвар», приуроченной к 80-летию ВНИИНМ имени академика А. А. Бочвара и экспонирующейся в музейно-выставочном центре Зеленогорска.

Школьники познакомились не только с различными технологиями и современными достижениями атомной отрасли, но и с одним из ключевых участников советского атомного проекта. А для погружения в атомную специфику АО «ПО ЭХЗ» для организаторов проекта провели экскурсию по промплощадке предприятия.

Торжественно открыли «Атомный урок» в Зеленогорске генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод» (АО «ПО ЭХЗ», предприятие Топливного дивизиона «Росатома»), депутат Законодательного Собрания Красноярского края Сергей Филимонов и заместитель министра образования Красноярского края ­Артём Петенёв.

«Передача знаний об истории и современных достижениях атомной промышленности молодежи — это основа преемственности поколений, которая обеспечивает устойчивое развитие атомной отрасли. Благодаря научно-просветительскому проекту „Атомный урок“ мы не только сохраняем богатое наследие атомной энергетики, но и вдохновляем на новые научные прорывы и достижения», — отметил Сергей Филимонов.

«Атомные уроки» провел амбассадор проекта из Красноярска, педагог-организатор средней школы № 108 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Социалистического Труда Н. Д. Мясникова Кирилл Пахмутов.

«„Атомный урок“ — это не просто занятие, а возможность увидеть, как загораются глаза школьников, когда они начинают размышлять о будущем энергетики, представляя себя инженерами, учеными, исследователями. Приятно осознавать, что они не просто слушают, а думают о том, как наука может сделать мир лучше. И, возможно, именно „Атомный урок“ станет для кого-то из них шагом к большой мечте», — отметил Кирилл Пахмутов.

Всероссийский научно-просветительский проект «Атомный урок» реализуется при поддержке Росатома с 2020 года. Проект ориентирован на педагогов и школьников с целью формирования устойчивого интереса к атомной отрасли и знакомства с перспективными наукоемкими технологиями. Его цель — помочь учителям и наставникам в увлекательной, нескучной форме рассказывать школьникам о сложной теме ядерной физики, достижениях и будущем атомной энергетики.

«Атомная отрасль сегодня — это локомотив технического и экономического развития страны, — добавил Сергей Филимонов. — И атомная энергетика, и материаловедение, и ИТ-технологии, и квантовые вычисления, и медицина — это все сегодня сферы деятельности Росатома. И ребята должны всё это знать. Что у нас не просто заводы, а высокотехнологичные наукоемкие производства. Ребятам все это нужно рассказывать, это системная работа, за один раз вы никого не убедите. Нам нужны инженеры, исследователи, аналитики — это наше будущее. Для этого мы в течение года реализуем различные мероприятия, это целая программа по профессиональному обучению, подготовке будущих квалифицированных рабочих и инженеров. Для этого мы уже много лет проводим техтуры для студентов и школьников, стараемся их заинтересовать. Для этого же в наших школах появляются атомклассы, инженерные классы. И мы заинтересованы, чтобы такие ребята приходили к нам».

Проект предоставляет педагогам готовые верифицированные методические материалы, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам: презентации, видеоролики, интерактивные задания для внеурочных занятий. Все материалы проходят экспертную оценку специалистов атомной отрасли и находятся в свободном доступе, что обеспечивает их широкое распространение по всей ­стране.

«„Атомный урок“ — это не просто возможность для школьников и студентов узнать о выдающихся достижениях российских атомщиков и перспективах Росатома, но и мощная мотивация к изучению естественно-научных дисциплин. Это „коммуникационный мост“ между молодежью и атомной отраслью, где главную роль играют наши учителя — проводники в мир знаний и профориентации, формирующие сообщество, гордое технологическим лидерством страны», — так оценил проект первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

За шесть сезонов проекта свои «Атомные уроки» провели свыше 13 тысяч педагогов из 85 субъектов Российской Федерации, а участниками занятий стали 192 тысячи школьников.

