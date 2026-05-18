«Питомцы живут счастливо!»: при поддержке ЭХЗ в зеленогорском зоопарке открыли новые вольеры для медведей

Любимцы посетителей зеленогорского зоопарка — гималайские медведи Потап и Настя — отметили новоселье. Новый вольер для мишек построен в рамках программы Росатома «Люди и города», средства — 10,5 млн руб. — выделило АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в г. Зеленогорске).

Событие для зоопарка действительно долгожданное. Сильные и активные медведи с легкостью разрушали бетонный пол и кирпичные стены прежних вольеров, приводя жилище в аварийное состояние. Сейчас эта проблема решена.

В просторном вольере есть даже бассейн, оборудована зимняя берлога, а скоро появятся полки и бревна для игр. Не забыли и о комфорте для посетителей — к вольеру ведут новые деревянные дорожки с перилами, установлены фонари.

Вольер вписан в естественную среду и окружен деревьями — это не просто новый дом для медведей, но и новая полноценная локация, которая наверняка понравится посетителям. А посетителей здесь немало, ведь в Красноярском крае полноценных зоопарков всего два — «Роев ручей» и этот — зеленогорский.

У жителей Зеленогорска и соседних населенных пунктов есть уникальная возможность практически в любой момент увидеть и показать детям не только медведей, лам и верблюдов, но и тигров, львов, леопардов, пум. Сейчас для прогулок созданы еще более комфортные условия — в зоопарке появилось кафе с летней террасой.

Открывая новые апартаменты Потапа и Насти, генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод», депутат Законодательного собрания Красноярского края Сергей Филимонов отметил:

«Долгие годы зоопарк остается любимым местом для семейных прогулок как у жителей, так и у гостей нашего города. Особенно приятно, что руководству удается не только поддерживать его жизнедеятельность, но и развивать — территория благоустраивается и пополняется локациями для посетителей. Ценно и то, что питомцы зоопарка создают семьи и приносят потомство, а это одно из главных подтверждений комфортного пребывания зверей. Замечательно, что такие места есть в нашем городе!»

Фото: Дмитрий Коновалов