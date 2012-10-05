Дайджест Newslab.ru: Святое братство

Скандал в Красноярске, причем церковный: известному красноярскому священнику Петру Боеву и его коллеге Иоанну Логинову церковный суд Красноярской епархии запретил вести службы и носить священнические одежды в течение 10 лет. Мы узнали, за какие «грехи».

Кино недели: Огнем и мечом. Бастард отказывается от кровной мести, богатыри едут к Морскому царю, Кай и Герда устраивают катастрофу, а породистому коту организуют свидание. Итак, что нас ждет в кинотеатрах на этой неделе?

Как правильно встречать Год Петуха? Часы тикают — за неделю до Нового года нужно успеть многое: купить подарки, постоять в пробках и нарядить елку. Не стоит забывать и о себе: мы выяснили, в какой цвет наряжаться в новогоднюю ночь и что ставить на стол, чтобы 2017-й Год Петуха стал удачным.

«Брутальные мужики не признаются, что любят цветных пони». 27 декабря магазин «Карандаш» приглашает любителей комиксов на свой день рождения. Для гостей приготовили заманчивые скидки, а также новинки, которые могут стать отличным подарком к Новому году. Накануне праздника мы встретились с директором магазина Алексеем Варданяном, который рассказал, как детское увлечение превратилось в перспективный бизнес.

«Корпоративная АТС — это помощник в нашей каждодневной работе». В новом выпуске «Бизнес-драйвера», совместного проекта интернет-газеты Newslab.ru и мобильного оператора Tele2, о пользе корпоративной АТС для бизнеса на примере реального опыта своей компании рассказывает руководитель тепличного центра «Ясна» Ольга Василькова.

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