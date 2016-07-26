Дайджест Newslab.ru: Осиротевший Красноярск

Красноярск остался без главного архитектора: об этом сегодня сообщил глава города Эдхам Акбулатов, который уже подписал распоряжение о его увольнении. Оказывается, свою основную задачу на этом посту он уже выполнил.

А вот уволенная из-за фото и пирсинга красноярская учительница все-таки вернулась на работу. Впрочем, питерский активист, из-за нападок которого ей и пришлось уйти, так и не успокоился.

Топ-5 красноярских ученых новой волны. Лекарства от рака, экономичная люминесценция, новый взгляд на причины упадка Византийской империи — всё это результаты работы ученых из Красноярска. Newslab.ru рассказывает о пяти наших земляках, отметившихся серьезными достижениями по итогам уходящего года.

«Мы хотим быть другими — предлагать нашим клиентам уникальные продукты». 2016 год окончательно зафиксировал новые правила игры на рынке мобильной связи. Абоненты уже не считают минуты и все чаще уходят в мессенджеры, операторы — решают задачи технического перевооружения на фоне стагнирующей выручки. Newslab.ru поговорил с генеральным директором Tele2 в России Сергеем Эмдиным об итогах года и перспективах рынка.

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