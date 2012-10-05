Дайджест Newslab.ru: Обыски у министра

Сегодня все обсуждали историю с жалобой преподавателя красноярского института искусств на свою маленькую зарплату. Молодой педагог Николай Балышев рассказал, что получает за свои услуги всего 4 тысячи рублей. Мы спросили у ректора института, почему так получилось и обоснованы ли претензии педагога?

«Грусть и успех, слёзы и смех»: история Красноярского цирка. Зданию красноярского цирка недавно исполнилось 45 лет, однако история знакомства горожан с этим особым искусством длиннее раза в три. Кто и как развлекал красноярцев в XX веке — в фотоподборке Newslab.ru.

Дети, роботы и дроны: как открывали технопарк «Кванториум». На днях в Красноярске открылся детский «Кванториум» — первое инновационное учреждение допобразования в нашем городе. В технопарке юные красноярцы смогут конструировать роботов и дронов, создавать новые источники энергии и собирать шлемы виртуальной реальности. Как прошло открытие и как выглядит красноярский инновационный технопарк — узнаете из нашего фоторепортажа.

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