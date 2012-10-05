Дайджест Newslab.ru: Как накрыло Красноярск

Президент России Владимир Путин пригрозил приехать в Сибирь и проверить, как в пострадавших от пожаров районах ведутся восстановительные работы. Судя по последним новостям, он вполне может заглянуть и в Красноярск...

«Верните мне мои брови!»: чем бесят красноярок салоны красоты? Готовясь к жаркому лету, прекрасные жительницы Красноярска не щадят ни себя, ни свои кошельки. Инъекции во все части тела, прически, маникюр и солярий пользуются у них бешеным спросом. Но далеко не все остаются довольны после общения с «талантливыми» парикмахерами, косметологами и прочими представителями индустрии красоты. Мы снова заглянули на сервис Flamp и выяснили, за что не любят салоны красоты Красноярска.

Репортаж из соцсетей: Мой ласковый и снежный май. Переобулись? Сменили зимнюю резину на летнюю? Достали любимые шортики и крем от загара? Получайте мощный снежный привет! Подозрительные осадки начались еще вчера поздно вечером, всю ночь за окном что-то выло и летело, а сегодня утром красноярцы обнаружили заметённые снегом дороги и машины. При этом высота снежного покрова кое-где достигала полуметра! Мы собрали лучшие кадры последствий пурги из ваших соцсетей.

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