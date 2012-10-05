Дайджест Newslab.ru: Собор раздора на Стрелке

У красноярцев выросла зарплата — вы не заметили? Новосибирские статистики заявили, что с начала года платить нам стали в среднем больше аж на 842 рубля — 31 тыс. 156 рублей вместо 30 тыс. 314 рублей.

Собор раздора В Красноярске в одном из знаковых мест города — на Стрелке — решено восстановить разрушенный, в свое время, коммунистами Кафедральный Собор. Долгое время идея не вызывала споров, однако в один момент стала причиной раздора. Протестующие против храма горожане привычно кивают на Союз архитекторов, назвавший постройку Собора на Стрелке «ошибкой». Но, как оказалось, у архитекторов в этом деле свой интерес — они хотели строить на месте храма 35-этажный небоскреб.

Гараж-бар Papa’s: жарят мясо мужики. Прогулки по проторенным дорожкам — фирменный почерк холдинга Bellini Group. Очередной его проект — недавно открывшийся гараж-бар Papa’s — лишнее тому подтверждение. Я решила проверить, можно ли испортить испытанный временем формат заведения с десятками сортов пенного, бургерами и мясным меню, и отправилась туда с пустым желудком и трезвой головой.

Тучный июнь. Ждали-ждали и дождались — в Красноярск наконец заглянуло лето! Началось оно словно нехотя, через силу — с облаками, легким дождем и не слишком жаркой погодой. Но не отчаивайтесь — скоро оно разгонится и всем покажет! Впрочем, обо всём по порядку.

Фоторепортаж: «Красноярские артисты, вы же суперфутболисты»! 30 мая для фестиваля «Театральный синдром», организованного Фондом Михаила Прохорова, стал днем спорта. На стадионе «Юность» впервые встретились футбольная команда питерского театра им. Ленсовета и сборная театров Красноярского края. Лучшие кадры театрально-спортивного поединка — в нашем фоторепортаже!

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