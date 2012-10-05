Дайджест Newslab.ru: За бензином в Эмираты

Вот и все — в Красноярске больше не осталось дешевого бензина. Последняя из крупных сетей АЗС присоединилась к повышению цен на бензин в Красноярске — на заправках «Газпромнефти» на 50 копеек подорожал популярный АИ-92.

«Жить быстро, умереть никогда»: Яндекс приоткрыл секрет вечной молодости Если вы до сих пор думаете, что IT-технологии — это про далекие от вашего понимания мощные компьютеры и программистов не от мира сего, то, конечно, заблуждаетесь. Искусственный интеллект, интернет, сбор и компьютерный анализ данных давно стали частью повседневной жизни каждого, а дальше — только больше. О том, что ждет нас в ближайшее время и уже доступно в Красноярске и по всей России, 30 мая шла речь на большой конференции от компании Яндекс Yet another Conference (YaC). Побывали там и готовы рассказать о самом главном.

Поуехавшие: Объединенные Арабские Эмираты Newslab.ru продолжает искать красноярцев, которые решили круто изменить свою жизнь и уехать в другую страну. Сегодня у нас в гостях Ольга Дурова — еще девочкой она влюбилась в Объединенные Арабские Эмираты и 20 лет мечтала о переезде. Недавно её мечта исполнилась — и смотрите, как она счастлива!

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