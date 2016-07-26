Более 200 монастырей и храмов мира приедут на выставку «Сибирь православная»

С 7 по 13 июня в Красноярске пройдет Х юбилейная выставка-ярмарка «Сибирь православная». Она соберет более 200 монастырей и храмов, православных издательств и культурно-просветительских центров со всей России и зарубежья. На неделю в город привезут внушительное количество христианских святынь, к которым стремятся паломники со всего мира.

В этом году будут представлены монастыри и храмы Греции, Италии, Израиля, Палестины, Сирии, Грузии, Черногории, Молдавии, Украины, республики Беларусь, Узбекистана и России. Они привезут на выставку различные православные товары, собственную продукцию монастырей, церковные облачения, иконы и новинки православной литературы.

Впервые участие в выставке примет один из старейших монастырей Сирии – монастырь Святой Феклы. На его стенде будет выставлена икона с частицей мощей этой святой. Кроме того, впервые будет представлен патриарший монастырь города Бари (Италия): оттуда на выставку привезут миро от мощей Святителя Николая Чудотворца. Также на выставке будут представлены редкие образы святых (к примеру, список редчайшей чудотворной иконы Божьей Матери на руках Праведной Анны (Украина), храмовая икона Божьей Матери Троеручницы 19 века из Рязанской области, икона Святого Георгия из Грузии и другие).

В дни проведения выставки в отдельном зале будут выставлены для поклонения особо почитаемые святыни Красноярской епархии, в том числе икона Божией Матери «Всецарица», «Казанская», «Владимирская» и другие. Кроме того, впервые после реставрации будут представлены экспонаты Красноярского краеведческого музея, связанные с историей христианской культуры. Состоится и презентация первого в России музея современного христианского искусства. В нем собрана уникальная коллекция живописи, графики и скульптуры от известных художников со всей России.

Ежедневно в рамках выставки «Сибирь православная» запланирована обширная духовно-просветительская программа. Так, посетители смогут послушать лекции известного ученого, публициста Марианны Дворецкой (г. Санкт-Петербург), основанные на святоотеческом учении. Состоятся встречи и с известными красноярскими священниками (Андреем Дороговым, Родионом Петриковым и другими), которые поделятся опытом миссионерской и духовно-просветительской работы. Только 12 июня впервые в Красноярске выступит известный в России миссионер, проповедник и писатель – протоиерей Андрей Ткачев (г. Москва).

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Помимо этого, в программе выставки – первый красноярский фестиваль постных блюд, концерты духовной музыки и работа детской площадки с мастер-классами от воскресных школ и православных гимназий. В завершающие дни выставки – 12 и 13 июня – для всех желающих проведут мастер-классы по колокольному звону.

Напомним, выставка «Сибирь православная» начнет работу 7 июня. По традиции, ее откроет Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Он совершит торжественный молебен и освятит православную экспозицию.

Выставка будет работать с 10:00 до 19:00 в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.