Дайджест Newslab.ru: Безобразие по-женски

В Красноярске сегодня сразу две представительницы слабого пола отметились опасными поступками. Одна из них непристегнутая ездила на авто с ребенком на коленях — тот пританцовывал во время движения, держась за руль. Другая же вышла на автомобильный мост, закинула ногу на перила, а затем и вовсе через них перелезла.

«Кувалда с сиренью в „мерседесе“ соперника»: как мстят красноярцы. Недавно нас изрядно позабавил скандально известный в Красноярске ювелир Виктор Исаков — обидевшись на новость о себе любимом, он выпустил в честь редакции Newslab.ru особенное кольцо. Мы решили вспомнить самые горячие истории о мести — вы только посмотрите, на что толкают красноярцев ревность, обида, разбитое сердце и проблемы с головой.

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