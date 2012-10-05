Дайджест Newslab.ru: Селфи с торнадо

Бесстрашные красноярцы сняли на видео торнадо! Редкое для республики природное явление туристы запечатлели в минувшие выходные в районе хакасского села Первомайское. На кадрах видно быстро вращающийся столб воздуха, который опускается из дождевого облака.

«Люди своего дела»: Светлана Кайгородцева. Светлана Кайгородцева — молодой ученый-медик, предложившая идею нейрореабилитационного городка — методики восстановления пациентов, перенесших инсульты и черепно-мозговые травмы. Реализовать свою идею на практике ей удалось, став участником федеральной программы поддержки молодых ученых «УМНИК».

«Умер друг...»: как правильно хоронить домашнего питомца в Красноярске. Увы, умирают в Красноярске не только люди, но и их четвероногие любимцы. Расставаться с родными собачками и котиками трудно, но всё же приходится. Однако не все знают элементарные правила похорон животных и порой пытаются зарыть их прямо во дворе. Что можно и нельзя делать со своим мертвым другом — в нашей инструкции.

«Вы просто попробуйте!»: как устроен красноярский фестиваль еды «Рестодэй». Красноярск прочно обосновался в списке главных ресторанных арен страны — город на втором месте по количеству заведений на душу населения. Статистика не мешает заходить в бизнес новичкам, но попробовать себя в роли настоящего ресторатора рискует не каждый. На помощь последним приходит «Рестодэй» от Каменки — фестиваль еды и напитков, где любой на один день может открыть собственный ресторанчик и заслужить любовь горожан.

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