Дайджест Newslab.ru за 12 октября: Пора рожать!

«Тянут до 30 лет, пока не купят квартиру»: врач раскритиковал красноярок за слишком поздние роды. На своей странице в социальной сети он обнародовал статистику по родам и поделился собственными наблюдениями о демографической ситуации. Правда, нашим читателям они не очень понравились.

Автокресло, бустер или адаптер: как безопаснее возить ребенка 12 июля на дорогах России заработали новые правила: теперь детей до 7 лет можно возить только в автокреслах, от 7 до 11 — можно и без, но только на заднем сидении. Но как выбрать правильное автокресло? Такое, которое надежно защитило бы в случае аварии и было удобным для ребенка. Разбираемся с помощью врачей, инспекторов ГИБДД и юных пассажиров!

«Искусство побеждать красиво!»: всё о капоэйре в Красноярске Федерация капоэйры Красноярского края появилась в 2008 году. Она была образована группой энтузиастов, увлеченных бразильской культурой и отрабатывавших трюки по видео в интернете. Сегодня они — команда профессионалов, которые посетили и продолжают посещать множество обучающих семинаров с мощнейшими мастерами капоэйры, перенимая мировой опыт преподавания. Они сами научат кого угодно этой невероятной смеси акробатики и боевого искусства. Сами капоэйристы называют этот процесс joga, что по-португальски значит «игра».

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