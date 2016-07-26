Горожан позвали на выставку «Арт-Красноярск»

В красноярском МВДЦ «Сибирь» открылась ежегодная выставка «Арт-Красноярск». Красноярцев ждет город мастеров с тематическими улицами, где можно купить авторские украшения, дизайнерскую одежду, аксессуары, оригинальные предметы интерьера.

Выступая на церемонии открытия, представитель компании Madeira (Германия) Елена Юнг отметила: «Я очень рада снова приехать в Красноярск. Не могла дождаться момента, чтобы пройтись по выставке, увидеть высокое мастерство тех работ, которые представлены здесь».

Татьяна Шнар, директор красноярского Дома искусств, рассказала, что сотрудничество с проектом «Арт-Красноярск» продолжается уже пять лет.

«С каждым годом проект меняется. И меняется, несомненно, к лучшему! На выставке успешно соседствуют и профессиональное искусство, и любительское творчество. Очень важно, когда человек испытывает потребность творить. Но не менее важно свои работы потом показать другим. И „Арт-Красноярск“ позволяет представить свое творчество широкому кругу зрителей», — заключила Татьяна Шнар.

К гостям и участникам обратилась Валентина Романова, руководитель Арт-Галереи Романовых (Красноярск): «Я рада приветствовать вас всех в этом замечательном светлом зале, который уже в восьмой раз приютил нас, художников, галеристов, творческих людей. Организаторы всегда дарят нам свое тепло и уделяют большое внимание. Для вас мы представили на выставке сразу несколько интересных проектов со всей России, в их числе скульптуры известного автора Альфиза Сабирова, впервые к нам приехали гости из Грузии с проектом „Наследие Пиросмани“, работает экспозиция северокорейских художников».

Генеральный директор ВК «Красноярская ярмарка» Артем Мурадян поблагодарил партнеров и постоянных участников, без которых «проект не был бы таким ярким», и подчеркнул:

«Это самый красочный проект из всех наших мероприятий. В этом году выставка проходит уже в восьмой раз. Из года в год она растет, обретает новые формы. Второй год подряд мы уделяем внимание развитию детского творчества и организуем многочисленные площадки для будущих людей искусства. Впервые наша компания принимает участие в благотворительном проекте „Доброе одеялко“. Каждый желающий сможет поучаствовать в создании теплого подарка для ребятишек, пациентов онкогематологического отделения Детской краевой больницы Красноярска. Мы ждем на выставке красноярцев с семьями, начинающих художников, фотографов, творческих людей. Уверен, каждый сможет здесь приятно и интересно провести время».

На выставке прямо в павильоне работают «Старый цирк» с боди-арт шоу и участием цирковых артистов, «живые картины» от Марии Гасановой, международная выставка фотографий, творческий марафон «Фотокросс», эксклюзивная фотовыставка в жанре ню и многое другое. В дни выставки проходят фестивали авторской куклы, пэчворка «Лоскутная радуга» и фотографии.

Материалы по теме В Красноярске пройдет благотворительный флешмоб по вязанию

Горожан приглашают не только посмотреть на произведения искусства или приобрести авторские изделия, но и научиться мастерить, рисовать и создавать шедевры самостоятельно. Для этого работают многочисленные мастер-классы: рисование на воде, рисование на песке, живопись, аквагрим, гончарное искусство, вокал и игра на фортепиано, создание шоколадных фигур и многие другие. Сегодня и завтра гостей выставки ждет гигантская раскраска на тему сказок народов Сибири.

Выставка «Арт-Красноярск» будет работать еще четыре дня до 29 октября включительно. Место проведения: Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь». Время работы: 25–28 октября с 10:00 до 19:00, 29 октября с 10:00 до 17:00.