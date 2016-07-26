Дайджест Newslab.ru: Обрушение и увольнение

Два человека пострадали при обрушении стены заброшенного здания в Октябрьском районе Красноярска. По данным следователей, рабочие демонтировали на улице Лесной временный забор. При падении конструкции пострадали два человека, один из них погиб.

«Эта игра принесла мне миллионы»: история красноярского геймдизайнера. Красноярский геймдизайнер Роман Будкеев воплотил в жизнь мечту многих — он не просто играл в компьютерные игры, но и научился их делать. Более того — заработал на этом миллионы долларов. Роман поделился с Newslab.ru своей историей и рассказал, как создать успешный игровой бизнес в Красноярске.

Гид по КРЯКК-2017 для взрослых. Красноярская ярмарка книжной культуры — крупнейшая выставка издательств в Сибири и фестиваль с насыщенной программой. В этот раз она пройдет со 2 по 6 ноября под темой «Наука и культура». Мы посмотрели огромную программу и пересказываем, что будет.

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