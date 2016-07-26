Дайджест Newslab.ru: Дольщики напротив

Дольщики не смогли разбить новый лагерь на площади Революции в Красноярске. Видеозапись противодействия полиции и красноярцев появилась в группе протестующих в социальных сетях. В пресс-службе краевой полиции пояснили, что обманутых дольщиков было больше 20 человек.

Гид по КРЯКК-2017 для детей. Детская программа Красноярской ярмарки книжной культуры теперь может соперничать по объему с основной — в этот раз пройдет 145 мероприятий: игры, квесты, мастер-классы, лекции, мастерские и даже съемки кино. Newslab.ru рассказывает о самом интересном.

«Вовремя заданные вопросы меняют жизнь»: как устроено творческое объединение «Твори-Гора». Творческого потенциала большим и маленьким красноярцам хватает. Куда сложнее — научить извлекать из него пользу. Эту задачу решает «Твори-Гора» — творческое объединение, помогающее одним воплощать в жизнь свои идеи, а другим — находить любимое занятие на всю жизнь. О международных фестивалях, непростом пути и новых творческих горизонтах поговорили с директором «Твори-Горы» Юлианой Позолотиной.

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