Администрацию Красноярска заставили дать квартиру инвалиду

Центральный суд Красноярска обязал администрацию города предоставить жилье инвалиду. Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе прокуратуры, 25-летний красноярец является инвалидом с детства. Из-за тяжелой формы хронического заболевания его признали недееспособным. Молодого человека опекала мать, поскольку он не мог находиться в специальном учреждении из-за обострения заболевания.

Своей квартиры у семьи нет, им приходилось 13 лет снимать жилье на пенсию сына. Согласно российскому законодательству, инвалид, который нуждается в улучшении жилья, может получить его вне очереди по решению органа местного самоуправления.

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В 2013 году администрация Советского района Красноярска признала семью нуждающейся в улучшении жилищный условий. Их включили в список на предоставление жилья вне очереди, однако квартиру не предоставили.

Прокуроры обратились в суд, который обязал администрацию Красноярска обеспечить жильем инвалида. Представители администрации согласились с требованием прокурора и не стали обжаловать решение суда.