Дайджест Newslab.ru: Смертельная опека

Шокирующая история, как утверждают СМИ, произошла в городе Боготол Красноярского края: двое детей погибли в результате халатности органов опеки, которые не забрали их у пьющей матери. По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина следователи уже проверяют эту информацию.

Красноярский капремонт: кто попало делает что попало. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края продолжает отчитываться об успехах на этом поприще. Правда, приведенные цифры не отражают реального положения дел, которое далеко от желаемого. Одной из важных причин этого является отсутствие эффективной системы контроля качества на всех этапах проведения ремонта — от выбора дома, который будут ремонтировать, до определения подрядчика и приемки работ.

Топ-6 напитков на осень и зиму. Первый снег и ваши жалкие попытки казаться бодрыми и веселыми — не повод унывать и жить под одеялом. Чтобы жизнь казалась ярче, заведения города составляют специальные меню напитков — витаминных, кофейных, горячих. Среди них встречаются как небезынтересные, так и невпечатляющие. Проверила для вас несколько и готова дать совет — что пить, чтобы выжить.

Система менеджмента качества в медицине: что это и зачем? О том, что в больницах нашей страны есть над чем работать в плане качества оказания медицинской помощи, рассуждают не только ваши соседи по очереди в поликлинике. Ведущие медицинские учреждения Красноярского края не первый год задумываются о построении единой системы стандартов качества. Мы решили разобраться, в чем суть этой системы, и станет ли нам лучше от ее внедрения.

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