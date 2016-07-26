Дайджест Newslab.ru: Режем лёд!

Проспект Мира в Красноярске перекроют почти на месяц. К счастью, не весь, а лишь частично. Зачем и как именно — читайте в нашей новости.

Где покататься на коньках в Красноярске? В Красноярске вот-вот откроются катки — основные площадки уже подготовили лед для любителей зимнего спорта. Мы составили для вас список открытых и закрытых площадок и уточнили самую важную информацию для тех, кто спешит выйти на лед.

«На страже жизни»: как устроен краевой онкодиспансер. Рак не щадит никого — ни детей, ни беременных, ни стариков. К счастью, болезнь, от которой пока нет прививки или волшебной пилюли, в регионе научились лечить с помощью передовых медицинских технологий и силами лучших врачей в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере. О том, как работает одно из ведущих медицинских учреждений Сибири — в нашем фоторепортаже.

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