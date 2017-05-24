Семьям погибших в весенних пожарах в Красноярском крае выделили 2 млн рублей

Правительство Красноярского края разделит 2 млн рублей между семьями погибших в весенних пожарах. Соответствующее распоряжение опубликовали сегодня на официальном портале правовой информации.

Председатель правительства Дмитрий Медведев распорядился выделить Красноярскому краю из резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 2 млн рублей. Эти деньги предназначены для единовременной выплаты семьям граждан, погибших во время пожаров, которые произошли 24 мая 2017 года.

В пожарах погибли три человека — два в городе Канске и еще один в пос. Тиличет Нижнеингашского района. Таким образом каждая семья получит по 666,6 тыс. рублей.

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24 мая сразу в нескольких районах Красноярского края начались пожары — они уничтожили больше 130 домов и оставили без жилья более 500 человек. Три человека погибли, еще 94 обратились за медицинской помощью. Ущерб оценили в 70 млн рублей. Расследованием уголовных дел, возбужденных по статье 293 УК РФ (халатность) занялся Следственный комитет России.