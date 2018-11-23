Директора красноярской филармонии отправили под домашний арест

Суд отправил Юлию Кулакову под домашний арест. Информацию об этом Newslab.ru подтвердила пресс-секретарь краевого управления ФСБ России Марина Моисеева.

Генерального директора филармонии подозревают в мошенничестве при организации концертов. По версии оперативников, Кулакова участвовала в махинации, которая позволила похитить около 10 млн рублей. Следователи УФСБ возбудили в отношении нее два уголовных дела за растрату. На допросах, в статусе подозреваемой, Юлия Кулакова уже дала признательные показания.

«Сегодня днем Центральный районный суд принял решение об избрании в отношении Юлии Кулаковой меры пресечения — домашнего ареста», — пояснила Марина Моисеева.

Под арестом директор филармонии проведет два месяца.

Еще два фигуранта этой преступной схемы — заместитель директора филармонии Станислав Люмас и начальник юридического отдела учреждения Максим Бондаренко. В их отношении тоже возбудили уголовные дела, Люмас находится под домашним арестом, а Бондаренко — под подпиской о невыезде.