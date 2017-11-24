Голодная лиса пришла на автомойку в Солнечном (видео)

В красноярском микрорайоне Солнечный лиса вышла к людям. Зверя запечатлела камера наблюдения на автокомплесе «Ирокез» (ул. 40 лет Победы, 21).

Запись опубликовали в социальной сети. На кадрах видно, что зверек подбегает к автокомплексу и обнюхивает снег, потом разгребает его и что-то ест. На улице темно и нет людей, по дороге рядом с комплексом проезжает несколько автомобилей. Хищник крутится около автокомплекса около минуты и убегает после того, как в здании появляется движение.

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Ранее сотрудники Россельхознадзора предупреждали горожан о том, что в окрестностях Красноярска водятся опасные лисы, был зафиксирован случай бешенства. Красноярцев предупреждают о том, что животное может быть опасно и просят не кормить хищника.

В конце октября в Красноярске уже появлялись дикие звери: голодных соболей замечали около СФУ, а один поселился в подвале жилого дома. В пресс-службе заповедника «Столбы» тогда рассказали, что мелкие хищники приходят в город в поисках еды.