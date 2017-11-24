Дайджест Newslab.ru: Сохраним Центральный парк!

Вот это новость! У Красноярска хотят забрать Центральный парк. Компания, управляющая одноименным местом отдыха красноярцев, пытается забрать этот объект в собственность. Об этом стало известно из материалов Арбитражного суда Красноярского края.

«Хорошего прораба найти очень сложно»: история одного строительного бизнеса Каждый человек рано или поздно задумывается о «своем деле». Для многих оно так и остается «прожектом», некоторые начинают, но не доводят его до конца, и только единицы достигают заветной цели — создают собственный бизнес. Основатель красноярской компании «Экспертстрой» Геннадий Добряк рассказал, чем его в начале 1990-х годов привлек строительный бизнес.

«Коммунальный адок»: чем недовольны красноярцы в «Орбите». Жилой комплекс «Орбита», расположенный в Октябрьском районе Красноярска, на высоком берегу Енисея, частенько попадает в новости. За его короткую жизнь там уже много чего успело произойти. Жалобы жильцов на отсутствие асфальтированной дороги, перекрытие короткого пешеходного пути, проблемы с подпорной стеной, лопнувшие стекла в окнах, вздыбившийся пол в подъездах... Мы решили проверить, что же это за «аномальное место» такое. Смотрите, что нам удалось узнать.

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