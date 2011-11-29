Колледжу в Кемеровской области присвоят имя Дмитрия Хворостовского

Колледж искусств в городе Прокопьевске будет носить имя оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом сегодня сообщило издание vse42.ru.

С инициативой увековечить имя певца в Прокопьевске к властям Кузбасса обратился коллектив колледжа искусств. Соответствующее ходатайство уже подали в администрацию Кемеровской области и получили одобрение. «По мнению педагогов, имя великого деятеля искусств, родившегося в Сибири, будет служить образцом для подражания, профессиональным стимулом для студентов», — пояснили в администрации региона.

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В издании отметили, что многие выпускники колледжа неоднократно участвовали в проектах певца и даже выступали с ним на одной сцене.

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в возрасте 55 лет в результате опухоли головного мозга. В администрации Кемеровской области отметили, что в 2005 году певец получил высокую награду области — орден «Ключ дружбы», а в 2006 году стал Почетным гражданином Кемеровской области. Бывший уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов 23 ноября сообщил, что предложил Аману Тулееву от имени семьи и друзей певца присвоить имя уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского одной из улиц в Кемеровской области.

В родном для певца Красноярске обсуждается вопрос о присвоении его имени институту искусств, который он закончил, Театру оперы и балета, в котором начал свою карьеру, либо Большому концертному залу красноярской филармонии. Кроме это, на берегу Енисея может появится мемориал певца — об этом заявил Павел Астахов во время передачи урны с прахом делегации Красноярского края.