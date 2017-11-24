Суперлуние, фестиваль науки и бесплатный гала-концерт: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

Первые зимние выходные в Красноярске будут морозными. Синоптики обещают, что утром в субботу будет около −17 °C, днем температура поднимется до −14 °C, а вечером опять похолодает до −19 °C. В воскресенье в городе потеплеет: днем в городе ожидается −6 ... −9 °C.

В субботу, 2 декабря, красноярцев приглашают на спортивный праздник «Открытие зимнего сезона», который пройдет на площадке клуба «Спартаковец» (ул. Республики, 43а). Спортсмены-профессионалы и любители смогут посоревноваться в бросании шаров на точность и поучаствовать в эстафете «Веселые старты». Среди детей и подростков 12-14 лет проведут соревнования по мини-хоккею с мячом. Регистрировать участников будут с 9:30, торжественное открытие и концерт начнутся в 12:00. Праздник закончится около 15:00 — победителям и призерам вручат награды.

Также в субботу для красноярцев будут работать площадки Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. Туда можно приходить всей семьей с 10:10 — в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) найдется интересное для каждого. Выставки, публичные лекции, интерактивные площадки — с полной программой можно познакомиться здесь.

А в 18:00 в молодежном центре «Пилот» (ул. Аэровокзальная, 10) начнется гала-концерт фестиваля «Новые имена». Перед красноярцами выступят лучшие молодые музыканты города. Кстати, именно гостям концерта предстоит проголосовать за победителя, которому достанется главный приз. Вход на концерт по флаерам, их бесплатно можно взять в отделениях молодёжного центра «Новые имена»: главном офисе (ул. Вавилова, 25а), клубе «Олимп» (ул. Ак. Павлова, 37а), музыкальном коворкинге «Волна» (проспект имени газеты «Красноярский Рабочий», 87) и в самом «Пилоте».

В воскресенье, 3 декабря, красноярцев приглашают в Центральный парк на праздник «Обновление санного пути». Гуляния начнутся в 13:00. Организаторы обещают, что гости смогут покататься на лошадях, послушать гармонь и песни, показать силу молодецкую и ловкость в состязаниях разных да боях стеночных.

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Также 3 декабря свое 15-летние отметит известный красноярский ансамбль песни «КрасА». Юбилейный концерт «Нам 15 лет» придется по душе любителям народного творчества и популярных эстрадных песен прошлых лет. Начало в 17:00 в малом зале филармонии (площадь Мира, 2б), билеты стоят от от 250 до 500 рублей, купить их можно на сайте филармонии.

И не забудьте полюбоваться суперлунием! Астрологи говорят, что это довольно необычное явление — луна будет казаться больше и ярче, чем обычно. Лучше всего наблюдать за небом в 22:49.

Обо всех событиях, которые пройдут в Красноярске в выходные, читайте в нашей афише.