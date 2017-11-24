Дайджест Newslab.ru за 6 декабря: Нью-Красноярск и топ инста-мамочек

Красноярск может получить статус столичного города! Сегодня врио губернатора Александр Усс встретился с мэром Сергеем Ерёминым и обсудил пути решения острых городских проблем. Одним из способов улучшить управление городом Усс видит повышение статуса Красноярска. Почитайте, что нас ждет!

«Кто молодец? Я молодец!»: топ-5 инстаграм-мамочек Красноярска. Раньше воспитывать детей неопытным мамам помогали бабушки и близкие друзья, сегодня же их главные советчицы живут в соцсетях. Instagram облюбовали мамочки — все больше женщин делятся там своим опытом материнства. Мы выбрали 5 полезных красноярских инста-мам с самыми разными интересами — смотрите, какие они бывают!

Платим за «коммуналку» легко и просто: чем полезны единые расчетно-кассовые центры. Единые расчетно-кассовые центры (ЕРКЦ) начали появляться в Красноярском крае только в прошлом году, но оценить их преимущества смогли жители уже нескольких городов. Главный плюс такого центра — платить за услуги ЖКХ можно по одной квитанции, в одном месте и без переплат. Чем ещё полезны ЕРКЦ, для чего и где они открываются — в материале Newslab.ru.

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