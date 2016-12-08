В СФУ не планируют вырубать лес возле библиотеки

В Сибирском федеральном университете не намерены вырубать лес возле библиотеки. Сегодня Newslab.ru эту информацию подтвердили в пресс-службе вуза.

«В проекте планировки территории города, который пробовали утвердить на публичных слушаниях 28 ноября, возле библиотеки СФУ в лесу „нарисованы“ три 17-этажных общежития. Это не что иное, как комплекс общежитий „Перья“, уже построенный в Студенческом городке», — пояснили в университете.

Комплекс «Перья» в Студгородке составит ядро деревни волонтеров, где они будут жить во время проведения Всемирной зимней универсиады в 2019 году. Сейчас новые общежития комплектуются мебелью, и после нового года первые студенты уже смогут заселяться в них.

«Нельзя же дважды построить одни и те же „Перья“, вероятно, они перекочевали из старого генплана и это техническая ошибка, — предположили в вузе. — Более того, мы в принципе категорически против любого строительства в березовой роще и сосновом бору возле библиотеки. Даже студенческий бульвар, по которому сейчас сплошным потоком передвигаются как студенты, так и горожане построен по уже существующей трассировке тропинок. При его строительстве деревья не пострадали".

Также в вузе подтвердили, что помеченные в генплане корпуса и общежития на территории СНТ, относятся к перспективному строительству.

«На данные момент невозможно даже предположить, когда мы сможем зайти на эту территорию. Перспектива выделения средств, после того, как только-только были построены несколько объектов под универсиаду, туманна. Но и отказываться от этой территории нам кажется нецелесообразно. К слову, если это произойдет, её сразу скупят строительные компании. И тогда появление высоток вокруг СФУ окажется вопросом пары лет», — добавили в СФУ.

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