Прокуратура нашла нарушения при закупке остановок для центральных улиц Красноярска

Очередные претензии к подрядчикам и заказчикам ремонта центральных улиц Красноярска высказали представители краевой прокуратуры.

По мнению сотрудников надзорного ведомства, во время ремонта улицы Карла Маркса в конкурсную документацию внесли изменения с четким указанием конкретных производителей, а также моделей оборудования, которое должен был закупить подрядчик. Сделали это представители заказчика - «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (УДИБ) Красноярска.

Благодаря изменениям компания-подрядчик ООО «Промстрой» заключила договоры субподряда с фирмами ООО «Вариант-999» и ООО «КрасДорСтрой» на поставку шести остановок и одной урны. При покупке цену завысили, но на общей стоимости контракта это не отразилось - мэрия заплатила подрядчику по смете. Пока оплатили лишь три остановочных пункта, хотя установили на улице Карла Маркса все шесть остановок и урну.

В прокуратуре пояснили, что изменения в конкурсной документации могут обозначать нарушения закона о конкуренции со стороны заказчика ремонта. Подозрения сотрудников надзорного ведомства проверит красноярское управление антимонопольной службы.

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Кроме этого, прокуратура нашла нарушения в установке заборчиков вдоль улицы Карла Маркса. Монтаж 1664 метров ограждения проезжей части оплатили, но работы в полном объеме подрядчик не сдал, а заказчик не принял. Сейчас ООО «Промстрой» пытается продлить срок исполнения контракта - компания подала соответствующее заявление в краевой Арбитражный суд. Из-за этого прокуратура пока не может привлечь УДИБ к ответственности за недостаточный контроль за ходом и качеством работ.

Напомним, руководителя «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» Красноярска Сергея Маркатюка уже несколько раз привлекали к административной ответственности за нарушения при ремонте. Глава города Сергей Ерёмин отказался продлить с ним контракт и назначил не его место Евгения Жвакина, который до этого руководил компанией «КрасДорЗнак».