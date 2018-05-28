«Самое уютное гетто Красноярска»: как доживают свой век кварталы на Свободном

Кто не мечтает жить в зеленом квартале с малоэтажной застройкой, просторными дворами и парком по соседству? И чтобы рядом был и транспорт, и детсады, и школы, и почта, и медпункт. В Красноярске есть такой район! Мы нашли его на улицах Баумана и Новая Заря в районе пр. Свободный. Настоящий рай, если бы не мусор, сыплющаяся штукатурка и деревянные перекрытия. Поглядите, что мы там увидели.

Эти кварталы из двух- и трехэтажек строились в 1950-е годы для работников завода телевизоров. О том, как возводились дома заводчан, мы уже писали в фоторепортаже о рождении проспекта Свободного.

Цены на квартиры около обанкротившегося завода нельзя назвать высокими. Новостроек здесь почти нет, кроме высоток в парке да дома на перекрестке улиц Баумана и Мечникова. К примеру, гостинку в 19 м² на первом этаже в старой двухэтажке на Новой Заре можно купить всего за 900 тыс. рублей. За двухкомнатную (56 м²) в сталинке на Свободном просят 2,9 млн. Но есть и подороже: двушку в элитном доме на Баумана, 5, продают на 9,6 млн. Покупателю достанутся 110 м² и качественная отделка.

Далеко не все здания тут в хорошем состоянии. Более или менее прилично выглядит первый ряд домов вдоль улицы Баумана. Среди тех, что спрятались за ними — на междворовых проездах и улице Новая Заря, — встречаются и крепко пошарпанные, и исписанные глупыми граффити.

О достопримечательностях улицы Баумана нам рассказала Юлия, чье детство прошло в этом районе.

«В 90-х я училась в школе № 35 (ныне гимназия № 3) и жила неподалеку, — пояснила она. — В 2–3 этажных домах на Баумана жили мои одноклассники. Мне всегда нравилась здешняя атмосфера — жильцов мало, все друг друга знают и дружат. Так было и в советские годы. Моя бабушка работала на заводе телевизоров, и ее друзья тоже были заводчанами. Новый год отмечали большой компанией. Крепко наевшись салатов, в новогоднюю ночь выходили на ёлку телевизорного завода, катались с ледяной горы и играли в футбол консервной банкой. Немного „растрясались“ и возвращались за стол, к горячему и десерту. А ёлка, кстати, была очень большая, красивая. В новогоднюю ночь людей собиралось — как днем. Играла музыка, все пели».

Невысокие кварталы буквально утопают в зелени. Но оказывается, что местным жителям это доставляло и неудобства:

«Весь район засажен тополями. Деревья большие и красивые, но летом совершенно не было спасу от пуха и моли. На улице пушинки забивались в глаза и нос, лицо чесалось и слезилось. А потом приходила эта надоедливая мелкая моль! Летала просто роем, облепляла окна, забивалась в квартиры. Помню, как воевала с ней каждое лето, размазывая по стеклу и стенам. Теперь той моли уже нет. Экология испортилась, что ли, или обрезка „под столбик“ таки помогла».

«В начале 90-х телевизорный парк, сердце района, переживал не лучшие времена, — вспоминает Юлия. — Карусели с совой, хлопающей глазами, и крутящимся НЛО работали кое-как, много где не хватало сидений. Центром развлекательной части был детский городок-лабиринт из бетона, с огромной фигурой кота. Я застала его в полуразрушенном состоянии. Возле лабиринта высилась башня выцветшего пыльно-розового цвета. Возможно, когда-то это была смотровая площадка с лестницей внутри. Но при мне в башню заходили лишь самые отчаянные — там было темно, ржаво, грязно. А главное — сильно пахло общественным туалетом. В принципе, им эта детская башня к тому времени и являлась».

«Суровые бетонные игрушки можно было встретить и в других частях парка. Возле одной из аллей стояла четверка лошадей — почему-то плоских, без выпуклостей по бокам, — продолжает наша собеседница. — Бетон был уже щербатый, кое-где торчала арматура. Не в лучшем виде был и фонтан в соседнем дворе. Сколько себя помню — на дне всегда была грязь и мусор. А сам он был покрыт толстым слоем потрескавшейся и отслаивающейся краски. Школьниками мы залезали к его центру, стараясь не рухнуть на дно. Если не обманывает память, мне довелось застать его работающим — тонкая слабая струйка била из сопла, отчего все вокруг становилось только грязнее».

«Сейчас эти тенистые аллеи — одно из любимых мест для прогулок в Красноярске, — заключает Юлия. — Но когда встал вопрос о покупке собственного жилья, от Баумана пришлось отказаться. В „Парковом“ огромные площади и негуманные цены. А что касается двух- и трехэтажек — смутил их почти 70-летний возраст и неухоженный вид. Не все, но многие дома — еще и с деревянными перекрытиями. Так что район прекрасный, а выбрать-то особо и не из чего».

Нравится малоэтажный Красноярск? Прогуляйтесь с нами по району КрасТЭЦ, Цементникам или частному сектору Николаевки!

Интернет-газета Newslab.ru