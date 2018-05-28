>
>
«Самое уютное гетто Красноярска»: как доживают свой век кварталы на Свободном

«Самое уютное гетто Красноярска»: как доживают свой век кварталы на Свободном

Интернет-газета Newslab.ru
28.05.2018
82
Улицы Новая Заря и Баумана, 1960-е гг
Источник: vk.com/krk_retro

Эти кварталы из двух- и трехэтажек строились в 1950-е годы для работников завода телевизоров. О том, как возводились дома заводчан, мы уже писали в фоторепортаже о рождении проспекта Свободного.

Цены на квартиры около обанкротившегося завода нельзя назвать высокими. Новостроек здесь почти нет, кроме высоток в парке да дома на перекрестке улиц Баумана и Мечникова. К примеру, гостинку в 19 м² на первом этаже в старой двухэтажке на Новой Заре можно купить всего за 900 тыс. рублей. За двухкомнатную (56 м²) в сталинке на Свободном просят 2,9 млн. Но есть и подороже: двушку в элитном доме на Баумана, 5, продают на 9,6 млн. Покупателю достанутся 110 м² и качественная отделка.

Далеко не все здания тут в хорошем состоянии. Более или менее прилично выглядит первый ряд домов вдоль улицы Баумана. Среди тех, что спрятались за ними — на междворовых проездах и улице Новая Заря, — встречаются и крепко пошарпанные, и исписанные глупыми граффити.

О достопримечательностях улицы Баумана нам рассказала Юлия, чье детство прошло в этом районе.

«В 90-х я училась в школе № 35 (ныне гимназия № 3) и жила неподалеку, — пояснила она. — В 2–3 этажных домах на Баумана жили мои одноклассники. Мне всегда нравилась здешняя атмосфера — жильцов мало, все друг друга знают и дружат. Так было и в советские годы. Моя бабушка работала на заводе телевизоров, и ее друзья тоже были заводчанами. Новый год отмечали большой компанией. Крепко наевшись салатов, в новогоднюю ночь выходили на ёлку телевизорного завода, катались с ледяной горы и играли в футбол консервной банкой. Немного „растрясались“ и возвращались за стол, к горячему и десерту. А ёлка, кстати, была очень большая, красивая. В новогоднюю ночь людей собиралось — как днем. Играла музыка, все пели».

Это место выглядит так, будто время тут остановилось в 1960-х: сталинки, хрущевки, мало машин и людей. Только высотки-новостройки на заднем фоне выбиваются из общей картины.
Типичный двор района: двухэтажный домик постройки начала 1950-х, шикарная детская площадка, несколько машин, ядреный «Москвич».
Улица Спартаковцев соединяет Новую Зарю с Новосибирской. «Ходить тут всегда было жутковато, — рассказала местная жительница. — С одной стороны какая-то промзона, гаражи и стайки деревянных бараков, с другой — дикие заросли выше человеческого роста. В одном из тупичков между домами кто-то из местных разбивал огород. Другие закутки были заброшены и полны бурьяна».
К двухэтажкам пристроены вот такие кирпичные башенки — уплотнение района по-советски.
Деревянные бараки в районе Спартаковцев снесли несколько лет назад. И построили вот эту панельку для переселенцев-трущобников.
Эти два красных старичка на Новой Заре, 35, и Мечникова, 49а, давно пустуют, но денег на снос у мэрии пока нет. Пути Универсиады тут не пройдут — придется им еще постоять и попугать народ.
А вот так выглядит самое элитное жилье района — ЖК «Парковый» (Баумана, 3-9). Построен в 2001-2008 годах прямо в парке. «Мои мама и бабушка вспоминают, что когда-то тут была детская школа фигурного катания и всякие подсобные строения. Но в начале 2000-х поставили небольшой дом для боссов телевизорного и школы не стало. А позже рядом добавили еще 3 высотки», — рассказывает Юлия.
На месте этого долгостроя на Баумана, 6, располагался одноэтажный продуктовый магазин. «Точное название мне неизвестно, мы звали его „На Лесной“. Лесная улица еще в 1970-м году превратилась в улицу Киренского, а вот имя магазина осталось. Маленькой я ходила туда с бабушкой. Помню большие стеклянные витрины и фасад с арками. Здание было в общем стиле с остальной застройкой Баумана», — говорит Юлия.

Невысокие кварталы буквально утопают в зелени. Но оказывается, что местным жителям это доставляло и неудобства:

«Весь район засажен тополями. Деревья большие и красивые, но летом совершенно не было спасу от пуха и моли. На улице пушинки забивались в глаза и нос, лицо чесалось и слезилось. А потом приходила эта надоедливая мелкая моль! Летала просто роем, облепляла окна, забивалась в квартиры. Помню, как воевала с ней каждое лето, размазывая по стеклу и стенам. Теперь той моли уже нет. Экология испортилась, что ли, или обрезка „под столбик“ таки помогла».

Электричество в некоторые дома все еще подается по деревянным столбам.
Открытая дверь и розовый поручень вроде бы приглашают зайти, но в тамбуре проход загораживает дверь с кодовым замком.
Во многих подъездах скрипучие деревянные лестницы и такие же межэтажные перекрытия.
На окраинах города ровесники и близнецы-братья бауманских двухэтажек признаются ветхими и приговариваются к сносу. Но тут массовой ликвидации старья, похоже, не предвидится. Потому сразу в нескольких домах ремонтируют крыши.
Жильцы пытаются омолодить свои квартиры новыми окнами и остеклением балконов.
Или при помощи сетки-рабицы делают из своих балконов настоящие сараи для хлама.
Дороги района состарились вместе с домами.
Но кое-где, надеемся, замышляется ремонт проездов.

«В начале 90-х телевизорный парк, сердце района, переживал не лучшие времена, — вспоминает Юлия. — Карусели с совой, хлопающей глазами, и крутящимся НЛО работали кое-как, много где не хватало сидений. Центром развлекательной части был детский городок-лабиринт из бетона, с огромной фигурой кота. Я застала его в полуразрушенном состоянии. Возле лабиринта высилась башня выцветшего пыльно-розового цвета. Возможно, когда-то это была смотровая площадка с лестницей внутри. Но при мне в башню заходили лишь самые отчаянные — там было темно, ржаво, грязно. А главное — сильно пахло общественным туалетом. В принципе, им эта детская башня к тому времени и являлась».

С социальной инфраструктурой в «телевизорном поселке» порядок. Работников завода лелеяли. В советское время здесь было все для жизни, даже бомбоубежища. На первом плане — 35-я школа. Рядом, на Свободном, есть еще школа № 21.
Имеется и детсад (на фото справа), и поликлиника. «В 90-е территория садика, как и многое другое, была полудикая. С рытвинами и кустами. Мне рассказывали страшилку про яму с мертвыми щенками. Когда мы играли на территории садика, я всегда боялась в нее провалиться», — поделилась Юлия.
Есть тут и библиотека имени Льва Толстого, а чуть поодаль — почта (Баумана, 16). Через пару домов — детская библиотека имени Олега Кошевого.
Районный кинотеатр «Мир» не дожил до наших дней. Теперь его здание занимает телекомпания.
На Баумана, 20б, работает травмпункт.
Признаки XXI века проникают и сюда — например, ящики для сбора пластика. А вот контейнера для шуб пока не придумали.
Советское здание, обложенное кирпичом, теперь зовут бизнес-центром. Старожилы говорят, что тут был двухэтажный детский сад с открытой террасой. На ней, на свежем воздухе, воспитанники спали в тихий час.

«Суровые бетонные игрушки можно было встретить и в других частях парка. Возле одной из аллей стояла четверка лошадей — почему-то плоских, без выпуклостей по бокам, — продолжает наша собеседница. — Бетон был уже щербатый, кое-где торчала арматура. Не в лучшем виде был и фонтан в соседнем дворе. Сколько себя помню — на дне всегда была грязь и мусор. А сам он был покрыт толстым слоем потрескавшейся и отслаивающейся краски. Школьниками мы залезали к его центру, стараясь не рухнуть на дно. Если не обманывает память, мне довелось застать его работающим — тонкая слабая струйка била из сопла, отчего все вокруг становилось только грязнее».

Одна из главных достопримечательностей района — теперь уже бывший фонтан, по периметру чаши которого было нанесено слово «мир» на нескольких языках. Кто-то превратил его не то в клумбу, не то в склад компоста — фонтан заспан даже не землей, а травой и пожухлыми листьями.
А таким он был 10 лет назад (Баумана, 16а).
Такого количества парков и скверов нет, наверное, ни в одном другом районе Красноярска. Парк Гагарина, «Троя», сквер Фестивальный и т. д. На фото недавно облагороженная безымянная зеленая зона на перекрестке Свободного и Телевизорной.
А это парк «Троя». «Раньше здесь было гораздо больше зелени, — сетует Юлия. — Асфальтированных дорожек было мало, в основном дикие тропинки. Чуть в стороне от тропы — настоящая чаща! Пышные заросли позволяли жульничать во время забегов „Стартуют все“. Бегать приходилось ради каких-то обещанных преференций на школьной „физре“. Но иногда нападала лень, и на первом круге мы сходили с дистанции в кусты сирени, ждали там, когда основная группа побежит последний круг, и присоединялись к ней».
«Эти фигуры, а еще Мальвина с Артемоном, Иванушка с Горбунком и несколько других — из старого парка. Но стояли они на другом участке, вдоль аллей, ведущих к кинотеатру. Помню их белыми, всегда чумазыми. Современный „Троя-парк“, конечно, облагорожен, но все эти аттракционы мне не нравятся. Даже старые скульптуры выглядят как безвкусный новодел. Лично мне хотелось бы видеть тут тихий зеленый сквер в ретростиле».
Сквер Фестивальный (улица Новая Заря, 2): трава, деревья, асфальтированные дорожки и несколько скамеек. Тут тихо и хорошо.
Рядом со сквером кто-то оборудовал себе зону отдыха, но, видимо, заснул с папиросой и чуть не спалил вековое дерево. Курение опасно для жизни!
Еще один интересный объект в «телевизорном поселке» — скульптура девочки с коньками (Баумана, 14). Несколько лет назад вандалы отломали ей руку. «Иногда ее называют „Красной шапочкой“. Но на моей памяти шапочка стала красной лишь несколько лет назад, до этого вся скульптура была голубая. Да и в руках у нее не пирожки, а коньки, тем более школа катания была в парке», — уверена Юлия.
Говорят, в соседнем проулке был и мальчик, но его мало кто помнит. Зато жираф в парке цел и ярок. Приезжайте на Баумана!

«Сейчас эти тенистые аллеи — одно из любимых мест для прогулок в Красноярске, — заключает Юлия. — Но когда встал вопрос о покупке собственного жилья, от Баумана пришлось отказаться. В „Парковом“ огромные площади и негуманные цены. А что касается двух- и трехэтажек — смутил их почти 70-летний возраст и неухоженный вид. Не все, но многие дома — еще и с деревянными перекрытиями. Так что район прекрасный, а выбрать-то особо и не из чего».

Нравится малоэтажный Красноярск? Прогуляйтесь с нами по району КрасТЭЦ, Цементникам или частному сектору Николаевки!

Интернет-газета Newslab.ru

Рекомендуем почитать