Балконы на подпорках и бельё на светофоре: как живется на Глинки?

На выезде из столицы края в сторону Иркутска и Канска, зажаты меж рельсами, дряхлеют несколько жилых кварталов. Улицы зовутся романтично — в честь композитора Глинки и художника Айвазовского. Но само это место вовсе не исполнено романтики: старые двухэтажки, промзона, разномастные заборы и всяческий хлам за ними. Посмотрите, что мы там увидели.

«Новая Базаиха» — так зовется этот микрорайон на картах.

Но нового тут осталось мало. Большинство жилых строений — 50-х годов, школа открылась в 1955-м. С размахом и пафосом дома ремонтировали в 2010 году. Правда, такой чести удостоились в основном здания первой линии вдоль дороги. Двухэтажки в глубине кварталов обмазаны старинной штукатуркой неопределенного цвета, а их балконы местами отвалились.

Многие дома — общежития барачного типа с длинным коридором и комнатами по обеим сторонам. Если вы ищете очень дешевую квартиру в Красноярске, то вам сюда. Вот несколько примеров. Комнату 20 м² в сносном состоянии продают всего за 359 тыс. рублей, а ведь там даже ванная есть! За полноценную трехкомнатную квартиру площадью 60 м² просят 1,3 млн. На ремонт, конечно, придется немного потратиться. Самая дорогая квартира, которую нам удалось найти, — большая трехкомнатная 75 м², ей новых обитателей ищут за 2,1 млн. Предложения заманчивые, согласитесь?

Новостроек в районе нет. В 2016 году на одном из участков мэрия разрешила компании «Инвест» (учредитель — «Искра Прибор») возвести 9-этажку на 96 однокомнатных квартир. Завершить ее планировали к 2020 году, но особой активности пока не видно.

Микрорайон невелик, жилые дворы окружены промзоной. Рядом ТЭЦ, гаражи, рельсы, очистные сооружения, склады и грузовые терминалы, рынок. Зелени много, но значительная часть деревьев — тополя, источающие удушающий пух в летнюю жару.

Кроме редких сообщений о дорожном ремонте и починке дворов, вести с улицы Глинки приходят нерадостные. За последние пару лет тут разбивались машины и автобусы, водитель судился с мэрией из-за ямы, а однажды даже орудовал эксгибиционист. Из хороших новостей — разве что открытие нового садика в 2015 году.

Огромный транзитный поток проходит по улице Глинки, дымя и образуя пробки. Ожидая проезда, тут стоят дачники, путешественники, жители восточных районов края, автобусы, грузовики. Придорожная торговля заточена под проезжающих: летом красуются ряды цветных велосипедов и ярких бочек, зимой — частокол лопат и парад санок. Есть магазин туристического снаряжения и две гостиницы. Была даже сауна для усталых путников, да снесли.

Восточная окраина Красноярска, несмотря на обилие зелени и творчески оформленные палисадники, произвела удручающее впечатление. Дома ветшают, машины газуют.

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Интернет-газета Newslab.ru