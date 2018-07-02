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Балконы на подпорках и бельё на светофоре: как живется на Глинки?

Балконы на подпорках и бельё на светофоре: как живется на Глинки?

Интернет-газета Newslab.ru
02.07.2018
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«Новая Базаиха» — так зовется этот микрорайон на картах.

Но нового тут осталось мало. Большинство жилых строений — 50-х годов, школа открылась в 1955-м. С размахом и пафосом дома ремонтировали в 2010 году. Правда, такой чести удостоились в основном здания первой линии вдоль дороги. Двухэтажки в глубине кварталов обмазаны старинной штукатуркой неопределенного цвета, а их балконы местами отвалились.

Знакомьтесь, это улица Глинки.
Район окружен промзоной и железнодорожными линиями.
Это восточная окраина Красноярска. Или его восточный вход.
С инфраструктурой здесь все не так плохо, как могло бы быть. Ближний к городу участок улицы — территория продуктовых баз и магазинов. Почти все старые ангары переделаны под торговлю.
Есть на Глинки и новый детсад...
... и старая школа. В 2017 году ей присвоили имя выпускника, воина-интернационалиста Николая Донского, погибшего в Афганистане в 1985 году в возрасте 22 лет.
Какая окраина города обойдется без полицейского участка?
А в этом доме сосредоточены главные точки притяжения глинчан: аптека, ломбард, комиссионка, алкомаркет.

Многие дома — общежития барачного типа с длинным коридором и комнатами по обеим сторонам. Если вы ищете очень дешевую квартиру в Красноярске, то вам сюда. Вот несколько примеров. Комнату 20 м² в сносном состоянии продают всего за 359 тыс. рублей, а ведь там даже ванная есть! За полноценную трехкомнатную квартиру площадью 60 м² просят 1,3 млн. На ремонт, конечно, придется немного потратиться. Самая дорогая квартира, которую нам удалось найти, — большая трехкомнатная 75 м², ей новых обитателей ищут за 2,1 млн. Предложения заманчивые, согласитесь?

Есть на Глинки и Айвазовского даже пара отелей. Наверное, в них тоже ждут гостей Универсиады-2019. Или нет?
Летом дворы района богаты зеленью и цветут. Некоторые домики ремонтировали в 2010 году, они и сегодня неплохо выглядят.
А кое-кто из местных не ждет милости от управляющей компании и взял благоустройство двора в свои руки. Или ветки.
Украсил газон расписными клумбами-шинами, мухоморами из плошек, жуками из кастрюль...
... даже фигуру грустного лебедя поселил в бутафорском водоеме.
Соседи эстета стараются не отставать и тоже принялись благоустраивать палисад.
В некоторых дворах имеются железные детские горки.
Кое-где есть песочницы, качели и скамейки.

Новостроек в районе нет. В 2016 году на одном из участков мэрия разрешила компании «Инвест» (учредитель — «Искра Прибор») возвести 9-этажку на 96 однокомнатных квартир. Завершить ее планировали к 2020 году, но особой активности пока не видно.

Микрорайон невелик, жилые дворы окружены промзоной. Рядом ТЭЦ, гаражи, рельсы, очистные сооружения, склады и грузовые терминалы, рынок. Зелени много, но значительная часть деревьев — тополя, источающие удушающий пух в летнюю жару.

Отремонтированные 8 лет назад дворы хорошо выглядят, хоть и заросли травой.
А там, где скамеек во дворе нет, в жаркий выходной отдыхают вот так.
Большинство домов на Глинки и Айвазовского двухэтажные и выглядят примерно так.
Но есть и парочка вот таких трехэтажек.
Многие жители Глинки увеличивают площади жилищ пристройками или делают персональные входы в свои квартирки.
Или загораживают придомовую территорию и используют ее по своему усмотрению.
Например, для хранения автомобилей вот так...
... или вот так.

Кроме редких сообщений о дорожном ремонте и починке дворов, вести с улицы Глинки приходят нерадостные. За последние пару лет тут разбивались машины и автобусы, водитель судился с мэрией из-за ямы, а однажды даже орудовал эксгибиционист. Из хороших новостей — разве что открытие нового садика в 2015 году.

Те, кто не хотят ничего городить, оставляют машины просто под окнами.
Жизнь во дворах Новой Базаихи идет также, как 50 лет назад: тут можно запросто помыть ковер во дворе...
... и посушить его на ближайшем заборе.
Можно привязать к железнодорожному светофору веревку и развесить белье.
В жаркий день пообедать или поужинать можно прямо за уличным столом, что за сетчатым забором.
У некоторых жителей района здесь же, за домами, есть садовые участки.
Во дворах на Глинки сейчас тихо и можно гулять с детьми...
... особенно после того, как двор отремонтируют.

Огромный транзитный поток проходит по улице Глинки, дымя и образуя пробки. Ожидая проезда, тут стоят дачники, путешественники, жители восточных районов края, автобусы, грузовики. Придорожная торговля заточена под проезжающих: летом красуются ряды цветных велосипедов и ярких бочек, зимой — частокол лопат и парад санок. Есть магазин туристического снаряжения и две гостиницы. Была даже сауна для усталых путников, да снесли.

Похоже, через 70 лет после постройки этот двор наконец приоденут в асфальт.
Нашлось здесь место и для осточертевших нынешней мэрии заборчиков.
Но благоустройство района пока далеко от совершенства. К примеру, под трубой неработающей котельной скопилась целая куча мусора, которая, видимо, недавно горела.
Не хочется, чтобы наш город выглядел так.
Многие дома выглядят уставшими. Но сносить ветхие кварталы власти не спешат.
Здесь, чтобы не лишиться балкона, лучше его подпереть.
Иначе он может отвалиться.
Не переезжайте на Глинки!

Восточная окраина Красноярска, несмотря на обилие зелени и творчески оформленные палисадники, произвела удручающее впечатление. Дома ветшают, машины газуют.

Хотите знать, как живут на противоположном конце Красноярска? Смотрите наши фоторепортажи с западных окраин — Мясокомбината, Ботанического, Удачного.

Интернет-газета Newslab.ru

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