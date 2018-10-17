Ржавый ангар, разбитый тротуар: с чего начинается красноярская Взлетка

В 1990-е годы на месте старого красноярского аэропорта вырос целый микрорайон. Взлетку часто называют деловым центром города, местом для молодых и энергичных. И одновременно ругают за унылую архитектуру и отсутствие зелени. Мы решили проверить, что же там происходит на самом деле. И начали исследование с улицы Взлетной.

Раньше здесь парковали и обслуживали «илы» и «тушки», а сейчас стоят панельки, детсады, растут высотные дома.

Аэропорт «Красноярск Северный» закрыли в 1988 году. Первые дома возвели тут, ближе к улице Октябрьской, в 1989-м. А спустя еще два года, в 1991-м, на карте официально появилась улица Взлетная. Массовая застройка началась с четной ее стороны. Нечетную занимали хозяйственные постройки бывшего аэропорта. Строительство на Взлетной продолжается до сих пор.

Цены на жилье по красноярским меркам средние. Самую дешевую готовую квартиру, которую удалось найти, продают за 2 млн рублей. Это однокомнатная, 38 м², на 1-м этаже девятиэтажной панельки. Балкона нет, зато есть кладовка. Отделка скромная, но жить можно. Если нужна двушка, такие тоже есть. К примеру, за 3,29 млн предлагают купить 58 метров в панельной десятиэтажке. Трехкомнатную 69 м² можно приобрести за 3,65 млн рублей. Правда, придется еще сделать ремонт. Самая дорогая квартира на Взлетной, что попалась нам на глаза, продается за 14,6 млн рублей. Это пятикомнатная в 222 м² в кирпичном доме 2005 года. Тут есть все: 3 ванные, кондиционеры, кухонная мебель и техника.

Во дворах Взлетной спрятались четыре садика и школа. Есть даже представители вузов — истфак педуниверситета и филиал университета гражданской авиации. Детская и взрослая поликлиники, а также почта — на соседних улицах. Но от жителей Взлетки часто можно услышать жалобы: инфраструктура хоть и есть, но ее мощностей на всех не хватает. Район уже плотно заселен и при этом все еще растет.

«Каменные джунгли», «бетонный мешок», «панельное гетто» — так часто называют эти кварталы.

Но оказалось, что за 30 лет они вполне себе зазеленели. Несмотря на городские страшилки о бесплодной почве, пропитанной авиакеросином, дворы и проезды на Взлетной по степени озеленения не сильно отличаются от улиц Копылова, Мирошниченко или Борисевича, например. Не Березовая роща, конечно, но выжженной пустыни на Взлетной мы не нашли. Гулять по дворам было бы даже приятно, если б не разбитые дороги и кучи мусора у обочин.

Впрочем, нечетная сторона улицы к прогулкам располагает в меньшей степени. Гаражи, автовокзал, недострой, аляповатые офисные здания, налепленные как попало, снова гаражи. Вишенка на торте — огромный разрушающийся ангар с выбитыми окнами и поросшей деревьями крышей. Оазисом среди всего этого высится новый жилой комплекс. Виды из него хороши, главное — на ближайшие окрестности не поглядывать.

Если вам нравятся фоторепортажи о жизни разных районов Красноярска, прогуляйтесь с нами по осенней Ладейке, Солнечному или Зеленой Роще.

Интернет-газета Newslab.ru