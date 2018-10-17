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Ржавый ангар, разбитый тротуар: с чего начинается красноярская Взлетка

Ржавый ангар, разбитый тротуар: с чего начинается красноярская Взлетка

Интернет-газета Newslab.ru
17.10.2018
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Раньше здесь парковали и обслуживали «илы» и «тушки», а сейчас стоят панельки, детсады, растут высотные дома.

Так выглядит улица Взлетная осенью 2018 года

Аэропорт «Красноярск Северный» закрыли в 1988 году. Первые дома возвели тут, ближе к улице Октябрьской, в 1989-м. А спустя еще два года, в 1991-м, на карте официально появилась улица Взлетная. Массовая застройка началась с четной ее стороны. Нечетную занимали хозяйственные постройки бывшего аэропорта. Строительство на Взлетной продолжается до сих пор.

Цены на жилье по красноярским меркам средние. Самую дешевую готовую квартиру, которую удалось найти, продают за 2 млн рублей. Это однокомнатная, 38 м², на 1-м этаже девятиэтажной панельки. Балкона нет, зато есть кладовка. Отделка скромная, но жить можно. Если нужна двушка, такие тоже есть. К примеру, за 3,29 млн предлагают купить 58 метров в панельной десятиэтажке. Трехкомнатную 69 м² можно приобрести за 3,65 млн рублей. Правда, придется еще сделать ремонт. Самая дорогая квартира на Взлетной, что попалась нам на глаза, продается за 14,6 млн рублей. Это пятикомнатная в 222 м² в кирпичном доме 2005 года. Тут есть все: 3 ванные, кондиционеры, кухонная мебель и техника.

Начало Взлетной: остатки рынка, старый самолетный ангар, жилые дома из 90-х, офисный новодел.
Основное жилье в этих местах — панели в 9-10 этажей.
Но есть и такие вот новостройки — башни на месте бывшего аэропортового хозяйства.
С офисно-торговыми площадями на Взлетной порядок. Первые этажи многих зданий на первой линии предусмотрены под соцкультбыт.
Есть здесь и детсады. Например, этот — с голубыми елями на территории.
В некоторых дворах отремонтированы детские и спортивные площадки. Но на этом поле мягкое покрытие не прижилось.
За междворовыми проездами на Взлетной, похоже, никто особо не следит: бурьян, мусор, грязь, разбитый асфальт — все тут.
Где еще задавать вечные вопросы, как не на стене коммунальной будки?

Во дворах Взлетной спрятались четыре садика и школа. Есть даже представители вузов — истфак педуниверситета и филиал университета гражданской авиации. Детская и взрослая поликлиники, а также почта — на соседних улицах. Но от жителей Взлетки часто можно услышать жалобы: инфраструктура хоть и есть, но ее мощностей на всех не хватает. Район уже плотно заселен и при этом все еще растет.

Еще один арт-объект — торчащая из земли труба. Современное искусство, не иначе!
В этом дворе, на первый взгляд, все хорошо: и газон с травой, и красивые деревья, и табличка против нерадивых собаководов. Но вздыбившийся тротуар и ужасный канализационный люк все портят.
Завершается дворовой проезд и вовсе тотальным разгромом: провалы, кучи, лужи и мешки с мусором в кустах.
Рядом — один из корпусов КГПУ и подземные гаражи прямо у него под боком. Въезд выглядит жутковато, но зато пространство использовано рационально.
Но несмотря на наличие подземных гаражей, с машинами во дворах на Взлетной проблемы.
Бревенчатый корабль на фоне панельного дома передает привет из прошлого.
В этот двор солнце заглядывает нечасто. Но так даже лучше — лед на хоккейной коробке дольше сохраняется.
Скамейка для медитации с видом на глухие панели. В этом дворе солнце — тоже редкий гость.

«Каменные джунгли», «бетонный мешок», «панельное гетто» — так часто называют эти кварталы.

Но оказалось, что за 30 лет они вполне себе зазеленели. Несмотря на городские страшилки о бесплодной почве, пропитанной авиакеросином, дворы и проезды на Взлетной по степени озеленения не сильно отличаются от улиц Копылова, Мирошниченко или Борисевича, например. Не Березовая роща, конечно, но выжженной пустыни на Взлетной мы не нашли. Гулять по дворам было бы даже приятно, если б не разбитые дороги и кучи мусора у обочин.

На Взлетной есть не только панели. Например, этот оштукатуренный кирпичный дом. На фоне панельного царства это настоящий полет дизайнерской мысли.
Есть и такие дома — менее изысканные, неоштукатуренные.
А это хоть и панельный дом, но зато какой необычный: с мансардой!
Кроме старого ангара, у Взлетной имеется еще один символ — недостроенный торговый центр, который сейчас используют как гигантскую рекламную поверхность.
На месте старого аэропорта работает междугородный автовокзал. Подъезд к нему узок, два автобуса едва помещаются.
А вот и зелень. На улице Весны, недалеко от перекрестка со Взлетной, разбит небольшой сквер. Ремонта тут, похоже, никогда не было. Судя по тому, как в последнее время облагораживают красноярские скверы, это хорошо!
Неподалеку есть более благоустроенная зона отдыха — небольшой парк со скамейками, аллеями и памятником строителю. Он то ли рад видеть гостей, то ли, наоборот, говорит: «Тут хода нет!»

Впрочем, нечетная сторона улицы к прогулкам располагает в меньшей степени. Гаражи, автовокзал, недострой, аляповатые офисные здания, налепленные как попало, снова гаражи. Вишенка на торте — огромный разрушающийся ангар с выбитыми окнами и поросшей деревьями крышей. Оазисом среди всего этого высится новый жилой комплекс. Виды из него хороши, главное — на ближайшие окрестности не поглядывать.

Если вы идете по Взлетной и видите заросшее кустами и травой, заваленное мусором место, знайте — скорее всего, это подземные гаражи.
А вот вам еще один привет из авиационного прошлого Взлетной — старая вышка управления полетами.
За жилмассивом стоят вот эти гиганты: бизнес-центр «Капитал» и отель «Хилтон». За ними — пустырь. Где-то там строится «Макдоналдс». А в самом конце улицы — рестораны, автозаправка и еще один бизнес-центр, «Титан». После этого Взлетная плавно переходит в улицу Мужества.
Кстати, перед Универсиадой на Взлетной пытаются прибраться: сажают деревья.
Сносят ларьки.
Ремонтируют автобусные остановки.
«Юлайка» зовет. Скоро здесь будет совсем хорошо. Переезжайте на Взлетную!

Если вам нравятся фоторепортажи о жизни разных районов Красноярска, прогуляйтесь с нами по осенней Ладейке, Солнечному или Зеленой Роще.

Интернет-газета Newslab.ru

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