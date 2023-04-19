«Сетчатку глаза не подделать»: как следят за заключенными в самой современной тюрьме в Красноярском крае

Исправительная колония № 17 в Красноярске находится на территории бывшего поселка Индустриальный. Спецконтингент здесь непростой — это мужчины, которые отбывают свой первый срок за особо тяжкие преступления. В учреждении за ними осуществляют особый контроль: несколько сотен видеокамер, современные металлоискатели и инновационная система распознавания лиц «Face-интеллект» помогают сотрудникам колонии отслеживать каждое действие заключенных. Newslab побывал в исправительном учреждении и узнал, как здесь внедряют «цифру».

ИК-17 была образована в 1995 году на базе лечебно-трудового профилактория, сюда отправляли алкоголиков и наркоманов для трудового перевоспитания и принудительного лечения от зависимостей. В 2009 году учреждение оснастили современными средствами технического надзора и контроля для надежной изоляции преступников.

Территория исправительной колонии № 17 находится под непрерывным видеонаблюдением. За сотрудниками учреждения и осужденными следят 470 камер и несколько сотен видеорегистраторов. Пройти в колонию можно только по три человека за один раз, причем следующие двери не откроются, пока не будут закрыты предыдущие.

В распоряжении часового КПП имеется система контроля и управления «Face-интеллект», она идентифицирует каждого по сетчатке глаз, поэтому заключенный не может выдать себя за сотрудника. Кроме того, у часового есть база пропусков, с которой тот сверяет удостоверения.

Отметим, что особое внимание во время досмотра представители правопорядка уделяют посылкам и бандеролям, которые близкие осужденных передают в колонию. Друзья и родственники заключенных нередко пытаются пронести на территорию исправительного учреждения запрещенные предметы, такие как телефоны, sim-карты, алкогольные напитки и наркотики. Всё это сотрудники ИК-17 и специальной внештатно-мобильной группы находят при помощи новейших технических средств и безжалостно изымают.

«За 2022-2023 год специалисты произвели 196 выездов в 26 подведомственных учреждений и изъяли более 4,5 тыс. запрещенных предметов. Внештатно-мобильная группа обеспечена новейшими техническими средствами обнаружения и изъятия запрещенных предметов, в частности, это детекторы нелинейных переходов, при помощи которых можно осматривать полости в стене и земле. Также используются такие современные технологические средства как эндоскоп, он позволяет обнаружить запрещенные предметы в труднодоступных местах», — рассказал заместитель начальника режима и надзора ГУФСИН России по Красноярскому краю подполковник Евгений Какоулин.

Передача запрещенных предметов заключенным является административно, а в некоторых случаях и уголовно наказуемым деянием. Только за прошлый год сотрудники ГУФСИН оформили 65 материалов в отношении граждан, пытавшихся передать осужденным «запрещенку», 38 из них уже привлекли к ответственности, им выписали штрафы.

Сейчас в исправительной колонии № 17 отбывают наказание около 700 осужденных, все они заняты на производстве. Заключенные выполняют строительные и швейные работы, занимаются деревообработкой, делают шифер.

Перед тем как приступить к выполнению своих трудовых обязанностей, они также проходят проверку с помощью современных средств контроля — металлоискателей и системы «Face-интеллект». Это позволяет представителям правопорядка не допустить совершения новых преступлений в колонии.

«Мы одни из первых в России внедрили в колонии современную цифровую систему досмотра, на это были выделены бюджетные средства. Сейчас в учреждении практически все помещения оснащены камерами видеонаблюдения, при этом мы продолжаем активно развивать это направление. Так, например, каждый сотрудник ИК-17 при заступлении на службу получает видеорегистратор. Информация, которую записывает устройство, хранится около 10 суток. За 10 лет работы, благодаря современным технологиям, нам удалось добиться отличных показателей. Осужденные стали гораздо реже нарушать режим содержания, так как они прекрасно знают о том, что здесь ведется тотальное видеонаблюдение и нужно жить и работать согласно распорядку», — отметил заместитель начальника ИК-17 Алексей Игнатов.

По словам заместителя начальника исправительного учреждения, такой подход к обеспечению безопасности дисциплинирует не только осужденных, но и сотрудников колонии. Регулярное видеонаблюдение и видеорегистраторы обязывают правоохранителей соблюдать нормы профессиональной этики и уважительно общаться с заключенными. За нарушение субординации сотрудникам ИК-17 грозит, как минимум, дисциплинарная ответственность.

Для того, чтобы обеспечить контроль за особо опасными осужденными, в 2015 году в работу колонии строгого режима внедрили так называемую 3D-схему. Ежедневно перед заступлением на службу сотрудники дежурной смены и отдела безопасности проходят инструктаж с использованием макета — уменьшенной копии ИК-17. При этом, если оперативникам поступает информация о том, что на территории учреждения может находиться запрещенный предмет и необходимо срочно провести обыск, они могут воспользоваться данной системой, чтобы грамотно спланировать операцию по его нахождению и изъятию.

Всего в Красноярском крае работает 29 колоний, 11 из них — это колонии строгого режима. За действиями заключенных в тюрьмах и следственных изоляторах региона следят более 10 тысяч видеокамер. Сотрудники ГУФСИН активно применяют в работе металлоискатели и видеорегистраторы. Такой подход позволяет правоохранителям не только следить за порядком в колониях, но и эффективно выявлять и пресекать новые преступления. Только за 2022 год современные технические средства зафиксировали 76 тысяч правонарушений.

Интернет-газета Newslab